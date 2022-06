(EFE) – El presidente estadounidense, Joe Biden, llamó este miércoles al líder opositor venezolano Juan Guaidó para reafirmar que lo sigue reconociendo como presidente interino de Venezuela, en medio de la polémica por las ausencias en la Cumbre de las Américas celebrada en Los Angeles (EE.UU.).

Biden llamó a Guaidó a pocas horas de la inauguración oficial del evento, en el que Estados Unidos no ha invitado al gobierno de Nicolás Maduro, ni tampoco a Guaidó.

La Casa Blanca informó en un comunicado que la llamada sirvió para “subrayar” que Estados Unidos considera a Guaidó como el presidente interino del país desde 2019 y que la Asamblea Nacional de 2015 fue el último organismo elegido democráticamente.

Además, Biden expresó su “apoyo a las negociaciones” entre el gobierno de Maduro y la opositora Plataforma Unitaria “como el mejor camino para una restauración pacífica” de las elecciones libres y las libertades fundamentales en el país.

Y reiteró que Estados Unidos está dispuesto a “matizar su política de sanciones” hacia Venezuela conforme se produzcan avances en el proceso de diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición.

La IX Cumbre de las Américas, que arranca este miércoles y concluirá el viernes, está marcada por la decisión de Estados Unidos de excluir a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque no los considera democráticos. La Casa Blanca no aclaró hasta el último minuto si iba a invitar a Guaidó, quien finalmente no participará en el cónclave.