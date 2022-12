(CNN Español) – Benedicto XVI, el papa emérito que rompió la tradición de 600 años de no renunciar al pontificado, murió este sábado a los 95 años en la Ciudad del Vaticano. Durante los últimos días, atravesó un período de mala salud.

En medio del luto de la comunidad católica, se han ido conociendo los detalles de su velación y funeral.

El cuerpo de Benedicto XVI será velado desde el lunes 2 de enero a las 9:30 a.m., hora local, en la Basílica de San Pedro, de acuerdo al director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

“A partir del lunes 2 de enero de 2023 por la mañana, el cuerpo del Papa Emérito [Benedicto XVI] estará en la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan despedirse“, escribió en la cuenta de Twitter de Vatican News.

Update from @HolySeePress Office: Pope Francis will preside over the funeral of Pope Emeritus Benedict XVI on January 5, 2023, at 9:30 CET in St. Peter's Square. pic.twitter.com/5iDHyzVXcv

