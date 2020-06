Drew Brees, el popular mariscal de campo de los New Orleans Saints, recibió críticas de LeBron James y sus propios compañeros de equipo, después de decir que “nunca estará de acuerdo con alguien que le falte el respeto a la bandera”, una referencia a los jugadores que se arrodillan en protesta durante los juegos de la NFL.

Su respuesta se dio el miércoles en una entrevista con Yahoo Finance, cuando se le preguntó su opinión sobre los jugadores que se arrodillen para protestar contra la brutalidad policial cuando comience la temporada de la NFL.

Brees dijo que respetar el Himno Nacional no es sólo mostrar respeto a los militares, sino también a cualquiera que se haya sacrificado por este país, incluidos los integrantes del movimiento de derechos civiles.

“¿Y está todo bien con nuestro país en este momento? No, no lo está”, dijo Brees en la entrevista. “Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Pero creo que lo que haces al pararte allí y mostrar respeto a la bandera con tu mano sobre tu corazón es una muestra de unidad. Muestra que todos estamos juntos en esto, podemos todos hacerlo mejor, y que todos somos parte de la solución”.

Poco después de que se diera a conocer la entrevista, la superestrella de la NBA LeBron James llamó al quarterback. “¿Literalmente todavía no entiendes por qué Kap se arrodillaba?”, dijo James en un tuit, haciendo referencia a Colin Kaepernick. “No tiene absolutamente nada que ver con una falta de respeto (a la bandera de Estados Unidos) y nuestros soldados”, dijo la estrella de Los Ángeles Lakers.

WOW MAN!! 🤦🏾‍♂️. Is it still surprising at this point. Sure isn’t! You literally still don’t understand why Kap was kneeling on one knee?? Has absolute nothing to do with the disrespect of 🇺🇸 and our soldiers(men and women) who keep our land free. My father-in-law was one of those https://t.co/pvUWPmh4s8

