(Reuters) – El intento de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, de elogiar a los latinos fracasó este lunes cuando dijo que eran tan únicos como los “tacos de desayuno”, provocando críticas de todo el espectro político. Tras las repercusiones de sus dichos, este martes salió a pedir disculpas.

En su intervención en San Antonio en la conferencia anual de UnidosUS, antes conocida como Consejo Nacional de la Raza, Biden intentó elogiar a Raúl Yzaguirre, que dirigió la organización de defensa de los derechos civiles durante 30 años.

“Raúl ayudó a construir esta organización con el entendimiento de que la diversidad de esta comunidad, tan distinta como las bodegas del Bronx, tan hermosa como las flores de Miami y tan única como los tacos de desayuno aquí en San Antonio, es su fuerza”, dijo Biden.

La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos señaló que Biden y sus redactores de discursos deberían “entender mejor las complejidades de nuestro pueblo“.

“No somos tacos. Nuestra herencia como latinos está formada por una variedad de diásporas, culturas y tradiciones alimentarias, y no debería reducirse a un estereotipo”, señaló la asociación en un comunicado.

La oficina de la primera dama, Jill Biden, emitió una disculpa en la mañana de este martes luego de las críticas que recibió por sus dichos sobre los latinos.

“La primera dama se disculpa porque sus palabras transmitieron cualquier cosa menos pura admiración y amor por la comunidad latina“, señaló Michael LaRosa, portavoz de la primera dama, a través de un mensaje en Twitter.

The First Lady apologizes that her words conveyed anything but pure admiration and love for the Latino community.

