(EFE y CNN Chile) – La huelga de controladores aéreos peruanos convocada este jueves por el Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA) hasta el próximo sábado, fue suspendida horas después de su inicio y los vuelos se han retomado de forma “inmediata”, según informó el Ministerio de Trabajo del país.

“En el marco del extra proceso de la huelga iniciada esta madrugada por SUCTA, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo informa a la opinión pública que esa medida de fuerza fue levantada luego de reuniones entre funcionarios de esta cartera y la empresa [estatal] Corpac (Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial)”, comunicó la cartera.

Asimismo, destacó que el acuerdo entre las partes “permitirá la reanudación inmediata de vuelos nacionales e internacionales”. El presidente del directorio de Corpac, Jorge Perlacios, también confirmó esta información al Canal N, explicando que, tras negociaciones con el sindicato, ya se firmó el acta de acuerdo ante el Ministerio de Trabajo.

Perlacios dijo que tiene “la palabra” del dirigente del sindicato, de que tanto él como sus bases ya están en vías de retomar sus puestos para que se reactiven todas las operaciones en los aeropuertos afectados por la huelga.

“Les ofrezco las disculpas del caso”, dijo, agregando que “este impasse se presenta justo en los feriados largos, pero se está solucionando y se está reprogramando para que los pasajeros no se vean afectados; en las próximas horas todo va a volver a la normalidad (…) garantizo que hoy se reactiva todo en las próximas horas“.

El paro motivó la anulación de vuelos domésticos en el primer día de vacaciones de Semana Santa y, según medios locales, el cierre de varios aeropuertos del país. El problema afectó directamente a Chile, puesto que este jueves un vuelo de Sky que llevaría a pasajeros hasta Bogotá, Colombia, necesariamente dependía de los controladores aéreos de Perú, según informó la Policía de Investigaciones (PDI). El hecho terminó en una caótica gestión de varias horas que llevó a las y los pasajeros a “tomarse” el avión en un intento por exigir explicaciones y la devolución de su dinero.

“El gobierno sabía que habría huelga en Semana Santa”

El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo era conocedor del este paro se iba a producir, ya que el pasado 1 de abril había declarado procedente esta huelga del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú, mediante una Resolución Directoral General, según detalló el gobierno en un comunicado.

Por esta razón, tras confirmarse el cese del paro, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, declaró que es el Ministerio de Trabajo “el que debe responder” sobre esta huelga.

En cuanto a las causas de por qué el sindicato convocó la huelga, este detalló en un comunicado que Corpac no le estaba dando “la importancia debida” a sus reclamos, lo que les llevó a “tomar medidas drásticas”. No obstante, la organización de trabajadores no entregó más información sobre cuáles serían específicamente estos reclamos.

Finalmente, alertaron a la opinión pública de que “Corpac no ha cumplido con la aplicación del plan de contingencia debido a la huelga, hecho que se repite como en la huelga de diciembre del año pasado”.