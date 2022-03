(CNN) – La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viajará a Varsovia, Polonia, y Bucarest, Rumania, del 9 al 11 de marzo, según anunció su oficina este viernes.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a CNN Internacional que se esperaba que Harris viajara a Polonia la próxima semana, ya que la administración Biden continúa mostrando su apoyo a Ucrania y sus aliados del este de la OTAN, mientras que la invasión rusa entra en una nueva fase peligrosa.

“Su visita demostrará la fuerza y ​​la unidad de la Alianza de la OTAN y el apoyo de Estados Unidos a los aliados del flanco oriental del organismo frente a la agresión rusa”, dijo la subsecretaria de prensa de Harris, Sabrina Singh, en un comunicado, detallando que “también destacará nuestros esfuerzos colectivos para apoyar al pueblo de Ucrania“.

.@VP will travel to Warsaw, Poland and Bucharest, Romania March 9-11. She will meet with the leaders of Poland and Romania and will advance our close coordination in response to Russia’s unprovoked and unjustified invasion of Ukraine.https://t.co/KRJM6ujyBg

— Sabrina Singh (@SabrinaSingh46) March 4, 2022