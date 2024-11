Condenan a 7 años de cárcel a mujer que mantuvo a su bebé en un cajón por casi tres años en Reino Unido

La mujer ocultó a la bebé de su pareja, que se quedaba con frecuencia en la casa, así como de sus otros hijos. Fue la misma pareja quien de casualidad descubrió a la niña cuando regresó un día para usar el baño y escuchó un ruido.

(CNN) – Una madre que mantuvo a su hija en un cajón bajo la cama durante casi tres años fue condenada a siete años y medio de prisión en Reino Unido.

La mujer, cuyo nombre no se puede revelar por razones legales, fue encarcelada en el Tribunal de la Corona de Chester en el noroeste de Inglaterra después de que el juez dijo que la niña – que fue descubierta semanas antes de su tercer cumpleaños – había soportado una “muerte en vida” como resultado del “terrible secreto” de su madre.

La niña que no tiene nombre fue encontrada con el cabello enmarañado, erupciones y algunas deformidades en la casa familiar en Cheshire, según la agencia de noticias PA Media, que informó sobre el caso.

El tribunal escuchó que la mujer, que admitió cuatro cargos de crueldad infantil el mes pasado, ocultó a la bebé de su pareja, que se quedaba con frecuencia en la casa familiar, así como de sus otros hijos.

“Para mí, lo que hizo es totalmente increíble”, informó PA que dijo el juez Steven Everett. “Le negó a esa niña cualquier amor, cualquier cariño apropiado, cualquier atención adecuada, cualquier interacción con otros, una dieta adecuada, atención médica muy necesaria”.

“Intentó controlar esta situación lo mejor que pudo, pero por pura casualidad su terrible secreto fue descubierto. Las consecuencias para la niña fueron nada menos que catastróficas – física, psicológica y socialmente, agregó.

La niña “vuelve lentamente a la vida” en un refugio

El juez también dijo al tribunal que la niña, ahora en un hogar de crianza, es una “niña pequeña inteligente que ahora quizás esté volviendo lentamente a la vida después de lo que era casi una muerte en vida en esa habitación”.

El fiscal Siôn ap Mihangel declaró que cuando la niña fue llevada al hospital, se encontró que estaba significativamente desnutrida y deshidratada. El tribunal escuchó que solo había sido alimentada con cereal lechoso a través de una jeringa.

Además, tenía un paladar hendido, que había quedado sin tratar. “Fue mantenida en un cajón en el dormitorio, no la pasearon afuera, no socializó, no tuvo interacción con nadie más”, dijo Ap Mihangel, explicando que tenía una edad de desarrollo de entre 0 y 10 meses.

Continuó diciendo al tribunal que la niña fue dejada sola cuando su madre se iba a trabajar, llevaba a los otros niños a la escuela e incluso cuando se iba a quedar con familiares durante la Navidad.

La pareja descubrió a la niña por accidente

Cuando la pareja de la mujer comenzó a quedarse, ella trasladó a la niña a otra habitación, donde fue dejada sola, escuchó el tribunal.

Pero él eventualmente encontró a la niña cuando regresó a la casa un día para usar el baño y escuchó un ruido proveniente de una de las habitaciones. Alertó a los miembros de la familia y más tarde ese día, los servicios sociales acudieron a la propiedad, donde encontraron a la niña en un cajón.

Cuando se le confrontó, la madre “no mostró ninguna emoción y parecía despreocupada” aseguró la trabajadora social al tribunal en una declaración.

“Se convirtió en un horror abrumador que probablemente yo era la única otra cara que (la niña) había visto además de la de su madre,” añadió la trabajadora social.

Durante una entrevista con la Policía, la mujer dijo que no sabía que había estado embarazada y que estaba “realmente asustada” al dar a luz. Dijo que el cajón nunca estuvo cerrado y que la bebé no se mantuvo allí todo el tiempo, pero que no era “parte de la familia”.

En una declaración leída al tribunal, la cuidadora de crianza de la niña dijo: “Se volvió muy evidente que no conocía su propio nombre cuando la llamamos”.

El abogado defensor Matthew Dunford detalló que la salud mental de la mujer, una relación volátil con el padre abusivo de la niña y el confinamiento por el covid-19 se habían combinado para crear un “conjunto excepcional de circunstancias”.

Añadió que los otros niños, que recibían muy buenos cuidados, ya no viven con su madre.