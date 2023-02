Durante esta jornada, un reo del centro penitenciario Brians 2, donde se encuentra detenido Dani Alves desde el pasado 20 de enero, conversó con el programa de Ana Rosa de la televisión española, acerca de la nueva vida que está llevando el brasileño desde la cárcel.

“Ayuda en lo que puede. Compra cosas a la gente de comer y todas esas cosas. Ayuda e invita. Intenta pasar desapercibido y es muy afable con la gente. No va de estrella”, comenta el compañero de Alves.

El exjugador del FC Barcelona, se encuentra detenido por la denuncia de agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de la capital de Cataluña el pasado 30 de diciembre.

El compañero de celda de Dani Alves dice que: “no habla mucho, pero lo que dice es que él no ha abusado de nadie, ni pegado a nadie”.

Alves, ha cambiado la versión de los hechos en cuatro ocasiones, lo que pone en duda su credibilidad antes los hechos. Aseguró no conocer a la víctima. Posteriormente, declaró en un canal de televisión española que habrían existido “tocamientos”, luego en una tercera declaración reconoció que “tan solo hubo una felación”, para acabar diciendo que existieron relaciones sexuales con la joven, pero de forma “consensuada”.

El reo que acompaña al brasileño desde el centro penitenciario dijo al programa que Alves afirma que “si la chica no hubiera querido, él no hubiese querido hacerlo. Que él no obligó a nadie”.