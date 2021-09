La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos notificó que concretó una demanda contra la empresa BitConnect y su fundador, Satish Kumbhani, luego de que se descubriera un millonario fraude por 2 mil millones de dólares en criptomonedas.

Un comunicado emitido por la SEC (US Securities and Exchanges Commission) detalló que la acción legal se debe a fraudes contra inversionistas retail, a quienes tanto la empresa como el propio Kumbhani habrían engañado con ofertas y ventas fraudulentas de operaciones de valores no registradas, bajo un falso programa de créditos.

Desde 2017 y hasta inicios de 2018, la plataforma incitaba a los inversores a depositar sus fondos en un programa de créditos, en el que supuestamente un software patentado se haría cargo de paliar la volatilidad de las criptomonedas, prometiendo altos ingresos por la acción.

Sin embargo, el ente regulador se percató del engaño al descubrir que Kumbhani desviaba los montos a billeteras digitales controladas por él y su empresa, en vez de comerciar con el dinero de los inversionistas.

Lee también: Nueva ley en Texas permite a las personas portar armas de fuego sin permiso

Además, se reveló una red internacional de promotores de la plataforma, quienes recibían comisiones por su difusión.

La oficina regional de la SEC en Nueva York señaló que los acusados violaron normativas antifraude y de registro de las leyes federales de valores. A raíz de esto, el organismo busca que los acusados reciban medidas cautelares, restituyan los fondos con intereses y se les condene a sanciones civiles.

Luego de que se diera a conocer esta situación, la SEC norteamericano emitió una alarma para los inversionistas, a quienes llamó a protegerse de estafas y ser cautelosos con los esquemas de inversión que involucren activos digitales.