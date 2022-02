(CNN) – La delegación ucraniana llegó a la zona de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia para mantener conversaciones con Rusia, anunció la presidencia ucraniana el lunes por la mañana.

Según un comunicado, la delegación incluye, entre otros, al ministro de Defensa Oleksiy Reznikov; al asesor del Jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Mykhailo Podoliak, y al viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Mykola Tochytskyi.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, no forma parte de la delegación. En un discurso público el domingo, Zelensky restó importancia a la importancia de las conversaciones. “Realmente no creo en el resultado de esta reunión, pero déjenlos intentarlo para que ningún ciudadano de Ucrania tenga ninguna duda de que yo, como presidente, no traté de detener la guerra cuando había incluso una pequeña posibilidad”, dijo.

Pero si bien los ucranianos tienen pocas esperanzas de que las conversaciones arrojen un camino hacia la paz, las oportunidades para reducir la intensidad del conflicto parecen estar disminuyendo rápidamente.

Mientras los aliados de la OTAN prometían aumentar el armamento y la asistencia a las fuerzas ucranianas en conflicto y las sanciones internacionales contra Rusia comienzan a endurecerse, Putin aumentó el riesgo el domingo al ordenar que las fuerzas nucleares de su país se pongan en alerta máxima.

Más tarde el domingo, Bielorrusia renunció a su condición de no nuclear en un referéndum, luego de que la antigua nación soviética se convirtiera en una plataforma de lanzamiento para la invasión de Rusia en Ucrania la semana pasada.

En teoría, el voto a favor de una nueva constitución podría permitir a Rusia volver a colocar armas nucleares en Bielorrusia por primera vez desde la caída de la Unión Soviética, cuando Bielorrusia renunció a su arsenal y se convirtió en una zona libre de armas nucleares.

Dirigiéndose a los periodistas en un colegio electoral en Minsk, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que podría pedirle a Putin que “devuelva las armas nucleares” que Bielorrusia regaló si Occidente transfiere armas nucleares a Polonia o Lituania.

La inteligencia ucraniana también indicó que Bielorrusia podría estar preparándose para “participar directamente” en la invasión de Ucrania, según dos fuentes cercanas al gobierno ucraniano.

Lukashenko dijo la semana pasada que las tropas bielorrusas podrían unirse a la invasión “si es necesario”.

Hasta ahora, a pesar de ser más grande y mucho mejor equipada, Rusia no ha podido convertir su superioridad numérica en ganancias territoriales, ya que los ucranianos comunes y los reservistas unen esfuerzos para defender a sus familias y hogares.

Ucrania dijo que su fuerza aérea derribó un misil de crucero lanzado en la ciudad desde Bielorrusia el domingo y reclamó un exitoso ataque con drones contra un sistema ruso de misiles tierra-aire BUK cerca de la capital.

Pero las evaluaciones militares occidentales advierten que las fuerzas ucranianas no pueden resistir indefinidamente. El domingo, nuevas imágenes satelitales publicadas por Maxar Technologies mostraron un convoy militar ruso que se extendía al menos tres millas de largo en una carretera cerca de Ivankiv, a unas 40 millas (60 kilómetros) al noroeste de la capital ucraniana.

Maxar identificó camiones logísticos y de combustible, además de tanques, vehículos de infantería y artillería autopropulsada entre los vehículos del convoy.

Y mientras las tropas ucranianas parecen estar manteniendo terreno en el norte del país, las fuerzas rusas han hecho algunos avances hacia el sur. El domingo, las tropas rusas tomaron el control de Berdyansk , una ciudad portuaria de 100.000 habitantes en la costa sur de Ucrania y el sitio de una pequeña base naval.

El asalto ruso en curso ha infligido un sufrimiento generalizado y víctimas a la población ucraniana, lo que obligó a al menos 368.000 personas a huir del país, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El número de civiles asesinados en Ucrania asciende a 352, de los cuales 14 son niños, dijo el domingo el Ministerio del Interior de Ucrania.