Comenzó deportación de extranjeros desde Estados Unidos: Cerca de 80 guatemaltecos fueron repatriados en avión militar

La secretaría de prensa de la Casa Blanca entregó una dura declaración en medio de la situación: “El presidente Trump está enviando un mensaje fuerte y claro a todo el mundo: si entras ilegalmente en Estados Unidos de América, te enfrentarás a severas consecuencias”, escribió en post en su cuenta de X.

(CNN) – La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió el viernes imágenes de inmigrantes alineados y esposados abordando un avión militar y escribió: “Los vuelos de deportación han comenzado”.

Los migrantes suelen ser esposados antes de subir a los vuelos de deportación. Sin embargo, el uso de aviones militares para enviarlos a su país de origen es notable. No está claro de dónde procedían los migrantes, pero se cree que eran personas que habían cruzado la frontera recientemente y estaban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.

“El presidente Trump está enviando un mensaje fuerte y claro a todo el mundo: si entras ilegalmente en Estados Unidos de América, te enfrentarás a severas consecuencias”, escribió en su post en la plataforma X.

Deportation flights have begun. President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1 — Karoline Leavitt (@PressSec) January 24, 2025

CNN informó esta semana que se estaban enviando cuatro aviones en total —dos C-17 y dos C-130— a San Diego y El Paso para apoyar los vuelos de repatriación, según declaró un alto cargo militar a la prensa el miércoles.

Los primeros vuelos salieron del Biggs Army Air Field con destino a Guatemala el jueves por la noche, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Entre 75 y 80 guatemaltecos fueron repatriados en esos primeros vuelos, aseveró la fuente.

Trump pone en marcha sus planes

Desde que se postuló para la reelección, Trump prometió tomar medidas enérgicas contra la inmigración y deshacer las políticas de la era Biden que, según él, eran demasiado permisivas y a las que se culpó de permitir una gran afluencia de extranjeros indocumentados.

El presidente firmó el lunes decretos que darían a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos más libertad para llevar a cabo acciones de cumplimiento en áreas sensibles, ampliar el grupo de inmigrantes indocumentados sujetos a la deportación acelerada y poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una medida que ha recibido un fuerte rechazo de los expertos constitucionales y de los estados y ciudades liderados por los demócratas, que ya han impugnado la medida en los tribunales.

Lee también: “Es descaradamente inconstitucional”: Juez bloqueará temporalmente decreto de Trump que elimina ciudadanía por nacimiento

A las pocas horas de asumir el cargo, Trump ya había firmado varias medidas con impacto de gran alcance para las personas tanto dentro como fuera de EE.UU.

Para el miércoles, se cancelaron vuelos de refugiados entrantes, miles de soldados se dirigían hacia la frontera, se dio permiso a las autoridades federales para arrestar personas en o cerca de escuelas e iglesias, y se amplió el grupo de inmigrantes indocumentados elegibles para deportación rápida sin una audiencia judicial.

Detrás de escena, agencias federales, como el Departamento de Justicia, también intensificaron su ofensiva contra la inmigración, despidiendo a personas en puestos clave de liderazgo que supervisan los tribunales de inmigración del país y amenazando con procesar a los funcionarios estatales y locales que se resistieran a los planes de la administración.

El Pentágono no calculó el costo de usar aviones militares para deportar migrantes

Los datos disponibles públicamente sugieren que el costo de que el ejército saque a los migrantes del país es significativamente mayor que el de usar aviones alquilados por el Departamento de Seguridad Nacional, pero un funcionario de defensa estadounidense le indicó a CNN que el ejército aún no calculó el costo de los vuelos. Esto se debe a que la situación en la frontera ha sido declarada una emergencia nacional, por lo que están avanzando lo más rápido posible sin tener en cuenta el costo, dijo el funcionario.

El Departamento de Seguridad Nacional a veces reembolsa al ejército estadounidense por el uso de sus activos, pero no reembolsará al Pentágono por estos vuelos militares, dijo el funcionario, por lo que el departamento “está sacando esto a la luz”.

El departamento afirmó el miércoles que el Departamento de Defensa proporcionó dos C-17 y dos C-130E para los vuelos de repatriación de migrantes. En el otoño de 2022, el costo promedio por hora de operar un C-17 era de aproximadamente US$ 21.000, y el costo promedio por hora de operar un C-130E era de entre US$ 68.000 y US$ 71.000, según el contralor del Departamento de Defensa.

Para el vuelo C17 que despegó el jueves de El Paso con destino a Ciudad de Guatemala con aproximadamente 80 migrantes a bordo, el costo sería de aproximadamente US$ 252.000. Para el mismo vuelo de 12 horas en un C130, sería de entre US$ 816.000 y US$ 852.000.

Un vuelo fletado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del DHS es menos costoso, según las estimaciones publicadas por la agencia. El costo promedio de un vuelo chárter programado diariamente es de US$ 8.577 por hora de vuelo, según ICE.

Para los nuevos despliegues en la frontera y los costos asociados con la misión, es probable que el Pentágono intente mover fondos dentro de su presupuesto para usarlos en misiones imprevistas de alta prioridad, declaró a CNN el general retirado Glen VanHerck, excomandante del Comando Norte de EE.UU.

VanHerck explicó que el Congreso autoriza al Pentágono a transferir hasta US$ 6 mil millones dentro de sus fondos para cosas que se consideran misiones de alta prioridad, con requisitos militares imprevistos, y si el propósito detrás de la transferencia no ha sido negado previamente por el Congreso.

La misión en la frontera probablemente cumple con esos requisitos, añadió el excomandante, particularmente porque el presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional. Y a menos que el Congreso asigne nuevos fondos para la misión, es probable que el Pentágono esté buscando de dónde transferir ese dinero como parte de su planificación.