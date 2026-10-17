Colonos israelíes atacan a diplomáticos europeos en Cisjordania, un día después de agredir a una periodista del Washington Post

(CNN) – Un auto con la ventana destrozada y, a su lado, un funcionario francés sentado en el suelo. Esa imagen, registrada en video, muestra las consecuencias del ataque de colonos israelíes contra un grupo de diplomáticos europeos este sábado en la Cisjordania ocupada. El hombre, identificado como Bernard Baudoux, alcalde de Aulnoye-Aymeries, formaba parte de la delegación.

La agresión ocurrió en Taybeh, una aldea cristiana palestina al este de Ramala, según medios israelíes y Wafa, la agencia oficial de noticias palestina. De acuerdo con la prensa local, los diplomáticos provenían de Francia, Bélgica y Polonia. Otras grabaciones muestran a colonos encapuchados, algunos armados con garrotes o a bordo de vehículos todoterreno, que bloqueaban el camino y exigían identificación.

“La impunidad debe terminar”

El ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, condenó el ataque y lo vinculó directamente con las políticas israelíes en Cisjordania. “Como potencia ocupante, las autoridades israelíes deben proteger a los palestinos, garantizar la seguridad de diplomáticos y periodistas, y llevar ante la justicia a los responsables“, escribió en X. También precisó que en el grupo había representantes católicos. CNN contactó a las cancillerías de Francia y Polonia para obtener sus comentarios.

El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Hussein al-Sheikh, pidió a la comunidad internacional responsabilizar a Israel. Calificó el episodio como “un modelo en miniatura” del terrorismo diario que, según dijo, sufre el pueblo palestino.

Israel condena el ataque

El canciller israelí, Gideon Sa’ar, condenó con firmeza “los graves actos de violencia de alborotadores israelíes” y aseguró que el ministerio mantiene contacto con los embajadores de los países involucrados. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también condenaron la agresión y aclararon que no había soldados en la zona y que la visita no se coordinó con el Ejército. La policía israelí investiga el caso.

El ataque ocurrió un día después de que colonos agredieran a Heidi Levine, veterana periodista del Washington Post, mientras acompañaba a palestinos al inicio de la cosecha anual de aceitunas. Levine terminó hospitalizada y necesitó una cirugía. Según su relato, la agresión duró unos 10 minutos pese a que llevaba un chaleco que la identificaba como prensa, y le robaron la cámara y el pasaporte.

El primer ministro Benjamin Netanyahu, quien en reiteradas ocasiones restó importancia a la violencia de los colonos, intentó poner en duda ese ataque. Afirmó que Israel “condena inequívocamente la violencia contra cualquier persona”, pero no condenó a los colonos encapuchados y armados que aparecen en video agrediendo a Levine.