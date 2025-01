Migrante colombiana denuncia abusos en deportaciones de Donald Trump: “Casi se robaron a mi bebé”

En su testimonio, la migrante narró las difíciles condiciones que enfrentó durante su detención y aprovechó para enviar un contundente mensaje a los colombianos que planean emigrar hacia Estados Unidos: "No se vayan porque los están deportando a todos".

Una migrante colombiana que llegó al país en uno de los vuelos de deportación organizados por el gobierno de Donald Trump compartió su desgarradora experiencia, denunciando malos tratos y condiciones inhumanas durante el proceso.

“Fue un procedimiento denigrante”, aseguró la mujer, quien además detalló episodios de abuso y negligencia hacia ella y su bebé.

En su relato, la migrante explicó las difíciles condiciones que enfrentó desde su detención.

“El trato fue terrible desde el principio. Terrible, terrible, terrible. O sea, la comida, con mi bebé. Me robaron en México, me robaron todos los documentos, el celular, casi se robaron a mi bebé“, afirmó con visible angustia.

Lee también: Petro recibe a migrantes colombianos expulsados de EE. UU.: “Son libres, dignos y están en su patria, donde se les quiere”

Durante su detención, las condiciones fueron aún más adversas, especialmente para su hijo. Al ser consultada cuanto tiempo estuvo detenida, relato que estuco al menos ocho días detenidas donde su bebé no logró comer nada.

“Él no ha comido, él está en desnutrición. Allá lo llevé al médico y él está en desnutrición. Él no ha comido en todos estos días, no ha comido”, declaró, evidenciando la gravedad de la situación.

La migrante aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje contundente a los colombianos que planean emigrar hacia Estados Unidos.

“No se vayan, no se vayan porque los están deportando a todos. O sea, no los van a soltar al siguiente día. Allá hay personas que llevan un mes, hay gente desaparecida. Que no se vayan, no se vayan”.