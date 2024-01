(CNN – Futuro 360) – Cuando un cohete haga su intento inaugural de despegue el lunes, llevará nada menos que el primer módulo de aterrizaje lunar lanzado desde Estados Unidos desde la última misión Apolo de la NASA en 1972.

El éxito del cohete, desarrollado por la empresa conjunta de Lockheed Martin y Boeing llamada United Launch Alliance, es crucial para el futuro de esa compañía y su deseo de socavar el dominio de SpaceX en la industria de lanzamientos comerciales.

El módulo de aterrizaje lunar, construido por la pequeña empresa Astrobotic Technology, con sede en Pittsburgh, podría convertirse en la primera nave espacial desarrollada comercialmente en realizar un aterrizaje suave en la luna.

The first U.S. commercial robotic launch to the Moon successfully lifted off Jan. 8 on the first flight of @ULALaunch’s #VulcanRocket. @Astrobotic’s Peregrine Mission 1 lander is expected to reach the lunar surface in February: https://t.co/csvx73ZqgP pic.twitter.com/N7Mxiqi8GC

— NASA (@NASA) January 8, 2024