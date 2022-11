Una cobra venenosa murió en India después de que un niño de ocho años la mordiera para protegerse, según reportaron diversos medios internacionales.

De acuerdo con The New Indian Express, el curioso hecho ocurrió a comienzos de noviembre en la aldea de Pandarpadh en el distrito de Jashpur, a unos 350 km al noreste de Raipur.

El niño, identificado solo como Deepak, decidió morder en dos oportunidades al peligroso animal tras de recibir una rara “mordida seca” sin veneno.

“La serpiente se enredó alrededor de mi mano y me mordió. Yo estaba con un gran dolor y como no se movió cuando traté de quitármela de encima, la mordí con fuerza dos veces. Todo sucedió en un instante”, contó.

Deepak fue llevado a un recinto asistencial. “Se le administró rápidamente un antídoto, se mantuvo bajo observación durante todo el día y se le dio de alta”, detalló el Dr. Jems Minj, médico a cargo.

“Deepak no mostró ningún síntoma y se recuperó velozmente debido a la mordedura seca, que es cuando la serpiente venenosa ataca, pero no libera veneno. Tales mordeduras de serpiente son dolorosas y pueden mostrar solo síntomas alrededor del área de la mordedura”, explicó a The New Indian Express Qaiser Hussain, experto en serpientes.