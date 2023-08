(CNN) – George Clooney y Meryl Streep han realizado importantes donaciones al fondo de emergencia del Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) mientras continúa la huelga de actores.

Un comunicado de prensa del miércoles indicó que con la ayuda de “algunas de las estrellas con mayores ingresos de Hollywood”, la Fundación SAG-AFTRA ha recaudado más de US$15 millones y se está preparando para brindar ayuda a los actores del sindicato que enfrentan dificultades económicas como resultado de la huelga en curso.

“En esta huelga, tengo la suerte de poder apoyar a quienes lucharán en una larga acción para sostenerse contra Goliat”, dijo Streep en un comunicado el miércoles. “Nos mantendremos firmes juntos contra estas poderosas corporaciones que están empeñadas en quitar la humanidad, la dignidad humana, incluso lo humano, fuera de nuestra profesión”.

Junto con Streep y Clooney, Leonardo DiCaprio, Ben Affleck y Jennifer Lopez, Oprah Winfrey, Julia Roberts, Dwyane Johnson y otros han hecho cada uno donaciones de US$1 millón o más al fondo, según el comunicado.

El actor Courtney B. Vance, presidente de la fundación, señaló en un comunicado que Johnson hizo una “donación histórica de siete cifras”, mientras que Clooney y Streep “intensificaron con donaciones de US$1 millón, correos electrónicos y muchos llamados a la acción para animar a otros a dar generosamente“.

