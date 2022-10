(CNN) – Cinco personas, incluido un agente de policía fuera de servicio, murieron después de un tiroteo este jueves en el este de Raleigh, Carolina del Norte, informó la policía.

Dos personas fueron llevadas al hospital, uno de los cuales era un agente de policía de Raleigh con lesiones que no amenazaban su vida y luego fue dado de alta, dijeron las autoridades. La otra víctima se encuentra en estado crítico, dijo el portavoz de la policía de Raleigh, el teniente Jason Borneo.

Lee también: Activistas y políticos critican a alcalde de Nueva York por querer albergar inmigrantes en carpas

“Esta noche, el terror ha llegado a nuestra puerta. La pesadilla de toda comunidad ha llegado a Raleigh“, sostuvo el gobernador Roy Cooper en la conferencia de prensa. “Este es un acto de violencia sin sentido, horrible y exasperante que se ha cometido”.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 5 pm en el vecindario de Hedingham cerca de Neuse River Greenway. Lo que siguió fue una terrible experiencia de horas mientras las autoridades trabajaban para detener al sospechoso.

Las imágenes tomadas desde un helicóptero de WRAL-TV, afiliada de CNN, mostraron más de una docena de vehículos de emergencia alineados en una carretera a través de un área boscosa.

The suspect has been taken into custody.

— Raleigh Police (@raleighpolice) October 14, 2022