(CNN) – Agotado por la presión de tener éxito como fotógrafo, Litsky Li aceptó una oferta mejor: dejar el trabajo para convertirse en una de las legiones de niños en crecimiento de China a quienes sus familias pagan para quedarse en casa.

Li, de 21 años, ahora pasa sus días comprando comestibles para su familia en la ciudad central de Luoyang y cuidando a su abuela, que tiene demencia. Sus padres le pagan un salario de 6.000 yuanes (US$ 835) al mes, lo que se considera un salario sólido de clase media en su área.

“La razón por la que estoy en casa es porque no puedo soportar la presión de ir a la escuela o al trabajo”, dijo Li, quien se graduó de la escuela secundaria. “No quiero competir intensamente con mis compañeros. Así que elijo ‘acostarme completamente’”, dijo, usando una frase popular que se refiere a evitar las horas agotadoras y los valores familiares tradicionales a favor de buscar una vida más simple.

“No necesariamente necesito un trabajo mejor pagado o una vida mejor”, agregó.

Li no está solo. Y no es solo la insatisfacción lo que impulsa el fenómeno de “hijos e hijas a tiempo completo”, una etiqueta que apareció por primera vez en el popular sitio chino de redes sociales Douban a fines del año pasado.

La mayoría de las decenas de miles de jóvenes que se identifican como tales en las redes sociales dicen que se están retirando a casa porque simplemente no pueden conseguir trabajo.

La tasa de desempleo de 16 a 24 años en áreas urbanas alcanzó el 21,3 % el mes pasado, un récord.

El desempleo juvenil se ha sumado a una serie de vientos en contra (un consumo interno tibio, una retirada de la industria privada y un mercado inmobiliario en apuros) para convertirse en un gran dolor de cabeza para el liderazgo de China a medida que la recuperación posterior al COVID-19 del país se desvanece.

Y el problema puede ser mucho mayor de lo que sugieren los datos oficiales.

Zhang Dandan, profesor asociado de la Universidad de Beijing, escribió en un artículo de opinión la semana pasada para el medio de comunicación Caixin que si se incluyeran en la estadística a los 16 millones de jóvenes que “se acuestan sin hogar” o dependen de sus padres –y, por lo tanto, no buscan trabajo activamente– la verdadera tasa de desempleo entre los jóvenes podría haber llegado al 46,5 % en marzo.

Una tendencia creciente

En Douban, unos 4.000 miembros de un grupo llamado “centro de comunicación del trabajo infantil a tiempo completo” debaten temas relacionados con su vida “laboral” diaria.

La palabra de moda se ha extendido a otras plataformas de redes sociales. En Xiaohongshu, la plataforma de intercambio de estilos de vida más popular de China entre los jóvenes, actualmente hay más de 40.000 publicaciones bajo el hashtag “hijos e hijas a tiempo completo”.

Principalmente en sus 20, dicen que son diferentes de “ken lao zu”, que se traduce aproximadamente como “la generación que come lo viejo”, un fenómeno anterior popular entre los nacidos en la década de 1980.

Esos treintañeros estudiaron y se esforzaron mucho para salir adelante en sus carreras y, a menudo, hacen poco en casa a pesar de depender de la ayuda de la familia para pagar el alquiler y otros gastos. Por el contrario, los niños “profesionales” de hoy pasan tiempo con sus padres y hacen las tareas del hogar a cambio de apoyo económico.

“Si nos mira desde una perspectiva diferente, no somos diferentes a los jóvenes que tienen un trabajo”, dijo Li, cuya familia la apoyó en su decisión de abandonar la carrera de ratas.

“Van a trabajar a las ciudades y ganan un salario mensual de 3.000 a 4.000 yuanes (US$ 419 a US$ 559). Pero no pueden mantenerse a sí mismos en absoluto. Todavía comen en la casa de sus padres, viven con ellos o les hacen pagar sus departamentos o autos. Sus gastos de manutención son pagados parcialmente por los padres”, dijo.

Los sociólogos dicen que las experiencias traumáticas de China con las estrictas medidas pandémicas han contribuido a que la cantidad de jóvenes reconsidere radicalmente sus objetivos de vida y a los padres que los apoyan.

“Mental y psicológicamente, la gente en China continental todavía se está recuperando de la pandemia de COVID-19”, dijo Fang Xu, profesor titular de la Universidad de California en Berkeley.

“Creo que el deseo de pasar tiempo de calidad con tus seres queridos, la contemplación sobre el significado de la vida o cuáles son las cosas más importantes de la vida aún persiste”, dijo.

Oportunidades que se reducen, competencia furiosa

El amor, sin embargo, puede no conquistarlo todo. La tendencia de los niños profesionales también es una señal de que los jóvenes se enfrentan a oportunidades cada vez más reducidas en una economía que anteriormente había avanzado durante décadas, enriqueciendo a las generaciones que ahora están apoyando a sus jóvenes.

Después de un estallido inicial de actividad a principios de este año, la recuperación económica de China se ha desacelerado y la confianza empresarial sigue siendo débil. El sector privado, la columna vertebral de la economía y la mayor fuente de empleo, se ha visto afectado por una amplia represión regulatoria desde fines de 2020.

Nancy Chen, una “hija a tiempo completo” en la provincia oriental de Jiangxi, se vio afectada por la campaña.

La joven de 24 años enseñaba en una escuela de tutoría privada después de graduarse de la universidad, pero perdió su trabajo en 2021 cuando las autoridades prohibieron los servicios de tutoría con fines de lucro.

Además de sus deberes familiares, está ocupada solicitando puestos en el gobierno y tomando exámenes para la escuela de posgrado.

Chen dice que aún no ha conseguido nada debido a la “feroz competencia”. Había 30.000 postulantes para tres puestos vacantes recientes en un gobierno municipal de su provincia, agregó.

“Pero no puedo ser (una hija a tiempo completo) por mucho tiempo”, dijo. “Necesito aprobar los exámenes o encontrar un trabajo. De lo contrario tendré ansiedad”.

No es una solución

Ya-wen Lei, profesora de sociología en la Universidad de Harvard, dijo que espera que el fenómeno de los niños profesionales no dure mucho.

“El apoyo que reciben de sus padres en este contexto no es sorprendente, ya que muchos padres chinos ayudan a sus hijos en varios aspectos de la vida, como la vivienda, los gastos del matrimonio y el cuidado de los niños”, dijo, y agregó que es probable que la mayoría de los jóvenes acaben por conseguir un empleo.

Tampoco es una solución viable al problema del empleo en China, dijo George Magnus, investigador asociado del Centro de China de la Universidad de Oxford y la Universidad SOAS de Londres.

“Puede ser una solución a corto plazo para que tengan un lugar donde vivir, trabajos que hacer e ingresos familiares como quid pro quo”.

Pero si los jóvenes no están en el mercado laboral adquiriendo habilidades y buscando mejores oportunidades, entonces pueden quedar desempleados, ya sea porque han estado sin trabajo durante demasiado tiempo o porque no lograron mantenerse al día en la adquisición de habilidades y capacitación, dijo Magnus.

“Esta es una condición en la que las dislocaciones de corto plazo, por ejemplo, en el mercado laboral, se vuelven permanentes”, dijo.