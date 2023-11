(EFE) – España, Andorra, Chile, Costa Rica, Guatemala, Uruguay y otros 49 países han condenado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con motivo del 90 aniversario de los hechos, la Gran Hambruna provocada por el dictador Iósif Stalin en Ucrania entre 1932 y 1933.

“La Declaración iniciada por Ucrania en la ONU para conmemorar el 90 aniversario del Holodomor de 1932 y 1933 ha sido firmada por 55 Estados miembros y por la delegación de la Unión Europea”, escribió en su cuenta de la red social X, Dmitró Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania.

La declaración condena las políticas de colectivización de la tierra y de confiscación de los alimentos que en la primera mitad de la década de 1930 mataron de hambre en Ucrania a millones de campesinos, y se comprometen a promover la memoria sobre Holodomor, el término con el que se designa en Ucrania una matanza que muchos califican de genocidio.

Ucrania ha intensificado en los últimos años su trabajo diplomático para dar a conocer al mundo el Holodomor y mantener viva la memoria de las víctimas.

The Ukraine-initiated Declaration commemorating the tragic 90th anniversary of the 1932-1933 Holodomor at the UN was signed by 55 UN Member States and the EU delegation. I am grateful to every member state that took this principled stance.



— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 23, 2023