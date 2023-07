Este miércoles, el presidente Gabriel Boric anunció el inicio de los trámites para que Chile se convierta en miembro asociado del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), uno de los centros de investigación científica más grandes y respetados del mundo.

El mandatario anticipó que, de concretarse, esta cooperación traerá “nuevas oportunidades para la industria nacional por medio de licitaciones vinculadas a la construcción de infraestructura altamente sofisticada”.

Ubicado en la frontera entre Francia y Suiza, el CERN es el mayor laboratorio de física de partículas del mundo.

Su objetivo principal es estudiar las partículas fundamentales que componen el universo y las fuerzas que las gobiernan.

En el CERN se realizan investigaciones de vanguardia utilizando potentes aceleradores de partículas, como el famoso Gran Colisionador de Hadrones (LHC). Estos aceleradores permiten a los científicos recrear condiciones similares a las del Big Bang para estudiar las partículas subatómicas en detalle.

