(CNN en Español) – Stephen “tWitch” Boss, reconocido DJ de Ellen DeGeneres Show y bailarín que saltó a la fama en So You Think You Can Dance, se suicidó este martes a la edad de 40 años.

Así lo confirmó el médico forense del condado de Los Ángeles, cuya oficina concluyó su examen y publicó el informe acerca de su muerte durante la tarde de este miércoles.

CNN se comunicó con los representantes de Boss, quienes compartieron una declaración de su esposa, la también bailarina, Allison Holker Boss.

“Es con el más profundo de los dolores que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó“, afirmó Holker.

En esa línea, agregó que su marido “iluminaba cada habitación en la que entrada. Valoraba a la familia, a los amigos y a la comunidad por encima de todo, y liderar con amor y luz lo era todo para él”.

“Fue la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus seguidores. Decir que dejó un legado sería quedarse corto: su impacto positivo se seguirá sintiendo“, agregó.

Asimismo, dijo estar segura de que “no pasará un día sin que honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este momento difícil para mí y especialmente para nuestros tres hijos”.

“Stephen, te amamos, te extrañamos y siempre guardaré el último baile para ti”, concluyó

La presentadora de televisión estadounidense, Ellen DeGeneres, utilizó sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje de despedida junto a una imagen en la que se la ve abrazando a Boss.

“Tengo el corazón partido, tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Por favor envíen su amor y apoyo a Allison y sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia”, escribió DeGeneres.

I’m heartbroken. tWitch was pure love and light. He was my family, and I loved him with all my heart. I will miss him. Please send your love and support to Allison and his beautiful children – Weslie, Maddox, and Zaia. pic.twitter.com/lW8Q5HZonx

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 14, 2022