(CNN) — El viernes se llegó a un acuerdo entre la cantante Cassie Ventura y el magnate de la música Sean “Diddy” Combs, un día después de que Ventura le acusara en una demanda federal de violación y años de abusos, según declaraciones de ambas partes.

“Hemos decidido resolver este asunto de forma amistosa. Deseo a Cassie y a su familia todo lo mejor. Con amor”, dijo Combs en un comunicado del viernes obtenido por CNN.

Ventura, que anteriormente salió con Combs, presentó el jueves una demanda en la que acusaba a Combs de haberla violado y de haberla sometido durante años a repetidos abusos físicos y de otro tipo.

“He decidido resolver este asunto de forma amistosa en términos en los que tengo cierto nivel de control. Quiero dar las gracias a mi familia, a mis fans y a mis abogados por su apoyo incondicional”, dijo Ventura en un comunicado obtenido por CNN.

Los detalles del acuerdo no se hicieron públicos de inmediato.

La demanda, obtenida por CNN, alegaba que Combs “atrajo a la señora Ventura a un estilo de vida ostentoso, acelerado y cargado de drogas, y a una relación romántica con él” en los dos años siguientes a que ambos se conocieran en 2005 o 2006 y a que Combs fichara a Ventura para su discográfica, Bad Boy Records, poco después.

Ventura afirma en la demanda que Combs “ejerció su poder e influencia” sobre ella a lo largo de su relación profesional y sentimental. Según la demanda, ella tenía 19 años cuando se conocieron y Combs 37, y su relación profesional duró hasta 2019.

La demanda detallaba afirmaciones de que Combs era físicamente violento con Ventura, controlaba todos los aspectos de su vida personal, la “introdujo” en un estilo de vida de “abuso excesivo de alcohol y sustancias” y la obligó a participar en varios actos sexuales con otros hombres durante ese tiempo.

En la demanda, Ventura alegó que después de que ella trató de poner fin a su relación en 2018, Combs entró por la fuerza en su casa y la violó.

Ahora madre de dos hijos, Ventura afirmó en la demanda que luchó contra adicciones a las drogas y al alcohol “que fueron establecidas y alimentadas por el Sr. Combs” durante el curso de su relación.

En la demanda se afirma que Ventura sigue sufriendo una “inmensa angustia emocional” y que en un momento dado ingresó en un centro de rehabilitación tras tener pensamientos suicidas que relacionó con los malos tratos.

Ben Brafman, abogado de Combs, negó las acusaciones en una declaración a CNN el jueves, calificando las afirmaciones de “indignantes” y acusando a Ventura de amenazas persistentes de escribir un libro perjudicial si no se le daban US$ 30 millones, lo que él equiparó a un “chantaje”.

Combs, de 54 años, fundó el sello musical Bad Boy en 1993, y se ha hecho llamar Puff Daddy y Diddy. Acreditado con un trabajo que se considera decisivo en el crecimiento del género hip-hop, Combs ha ganado tres Grammys en su carrera, junto con 14 nominaciones. Aunque alcanzó el éxito inicial con su música, Combs también se convirtió en un notable productor y empresario.

Ventura, de 37 años, es una cantante de R&B conocida sobre todo por su canción Me & U, de su álbum de debut homónimo de 2006 Cassie, que salió a la venta cuando estaba fichada por la discográfica Bad Boy de Combs. También ha hecho música con artistas como Lil Wayne y Akon, y en 2009 lanzó el sencillo Must Be Love con Combs.