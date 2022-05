(CNN) – El juez federal que preside los casos de los cuatro policías de Minneapolis implicados en el asesinato de George Floyd, aceptó este miércoles el acuerdo de culpabilidad de Derek Chauvin y lo sentenciará a un periodo entre 20 y 25 años de prisión.

Dicho rango de sentencia se estableció en la declaración de culpabilidad presentada hace meses, que también mencionó que se esperaba que Chauvin cumpliera entre 17 y un poco más de 21 años, “asumiendo todo el crédito”.

Según indicó el corresponsal de CNN Internacional, Omar Jiménez, Chauvin deberá cumplir la pena de cárcel al mismo tiempo que su sentencia de 22,5 años a nivel estatal por el asesinato de Floyd.

La mencionada sentencia ocurrió en junio pasado, después de que el ex oficial de policía de Minneapolis fuera condenado por el crimen en 2020. No obstante, la defensa de Chauvin ha pedido a la Corte de Apelaciones de Minnesota que revoque la condena.

A nivel federal, Chauvin se declaró culpable en diciembre de 2021 de violar los derechos civiles de George Floyd. Según la declaración de culpabilidad presentada.

