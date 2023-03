(CNN) – Durante un año y medio, Alex Murdaugh negó haber estado cerca en el lugar en el que su esposa, Maggie, y su hijo de 22 años, Paul, fueron brutalmente asesinados.

Pero fue una de sus víctimas, su hijo, quien proporcionaría la prueba que, según los expertos legales, expuso la red de mentiras de su padre y finalmente lo condujo a su condena por el doble homicidio.

“Es irónico, al final, que fuera la víctima, Paul Murdaugh, quien resolviera su propio asesinato”, dijo a CNN, Dave Aronberg, fiscal estatal del condado de Palm Beach en Florida, este jueves por la noche.

Murdaugh, un exfiscal de Carolina del Sur ahora caído en desgracia, fue declarado culpable este jueves de disparar fatalmente a su esposa e hijo y, un día después, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Él ha mantenido su inocencia durante todo el proceso.

Una evidencia clave

La prueba clave provino de un video que Paul grabó momentos antes de que lo mataran a tiros. Parecía mostrar a uno de los perros de la familia cerca de las perreras de su propiedad. También capturó la voz de Alex Murdaugh de fondo y lo puso en la escena del crimen.

El video, que Murdaugh no sabía que existía antes del juicio, significó el desmoronamiento de su coartada y no le dejó otra opción que subir al estrado y explicar por qué había mentido varias veces a las autoridades sobre su paradero, dijeron expertos legales a CNN.

Murdaugh, aunque negó haber matado a su esposa e hijo, testificó que mintió sobre dónde estaba debido a los pensamientos paranoicos derivados de su adicción a opioides analgésicos durante años, así como a su desconfianza hacia los investigadores.

Mientras estaba en el estrado, también confesó más mentiras y admitió ante el tribunal que había robado millones de su bufete de abogados y clientes durante aproximadamente dos décadas.

Le dijo al jurado que, a pesar de sus repetidos engaños en el pasado, era honesto en una cosa: no había matado a su familia.

Pero los jurados no le creyeron.

Y en un caso con poca o ninguna evidencia directa que vincule a Murdaugh con la escena, el principal fiscal de Carolina del Sur le dio crédito al video para lograr la rápida condena del jurado.

“Este fue un caso de evidencia circunstancial, pero lo que la gente debe entender es que la evidencia circunstancial es tan poderosa como la evidencia directa”, dijo este viernes el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, quien formó parte del equipo de acusaciones. “Creo que el video de la perrera fue su final”.

“El jurado se dio cuenta cómo estaba tratando de manipularlos, cómo estaba mintiendo y lo leyeron, escucharon el video de la perrera y tomaron la decisión correcta”.

El video convenció al jurado

Craig Moyer, uno de los miembros del jurado que ayudó a condenar a Murdaugh, dijo a ABC News en su primera entrevista pública que el grupo tardó menos de una hora en llegar a una decisión unánime.

El video es lo que lo convenció.

“Pude escuchar su voz claramente”, dijo Moyer a ABC. “Y todos los demás también la escucharon”.

Moyer dijo que estaba sorprendido de que Murdaugh admitiera que mintió sobre el video, pero agregó que todavía no creía que el acusado estuviera diciendo la verdad sobre lo que sucedió la noche del 7 de junio de 2021.

Murdaugh era “un buen mentiroso”, afirmó Moyer, “pero no lo suficientemente bueno”.

“Cuando subió al estrado, Alex Murdaugh tuvo su oportunidad para exponer su reclamo. Sin embargo, era algo muy difícil de hacer”, dijo el abogado defensor penal y analista legal de CNN, Joey Jackson.

“Por mucho que niegues, niegues, niegues estar en las perreras, subiste al estrado porque resultó que estabas allí. Los datos del celular te pusieron ahí, los datos del auto te pusieron ahí, además de que tu propia voz te puso ahí, en virtud de lo que grabó tu hijo”.

“Creo que en virtud de lo que dijo el jurado, claramente él opinaba que… (Alex Murdaugh) seguía mintiendo, la evidencia era clara y que él era culpable”, agregó Jackson.

Por qué Murdaugh dijo que mintió sobre estar en la escena del crimen

El video fue grabado por Paul a las 8:44 p.m. la noche de los asesinatos, según testimonios durante el juicio.

El forense del condado de Colleton, Richard Harvey, testificó que estimó que la hora de la muerte de Maggie y Paul fue alrededor de las 9 p.m. —aunque aclaró que era posible que hayan recibido un disparo en cualquier momento entre las 8 p.m. y 10 p.m—.

Después de admitir que mintió a las autoridades sobre dónde estaba esa noche, Murdaugh dijo que fue brevemente a las perreras y se fue aproximadamente a las 8:47 p.m.

Más tarde visitó a su madre y encontró los cuerpos de Maggie y Paul cuando regresó a casa, según su testimonio.

Murdaugh le dijo a la corte que a medida que evolucionaba su adicción de mucho tiempo, a menudo lo hacía entrar en “pensamientos paranoicos”. Esos pensamientos paranoicos se desencadenaron la noche de los homicidios, dijo, cuando los investigadores examinaron sus manos en busca de residuos de disparos y le preguntaron sobre su relación con su esposa e hijo. Murdaugh afirmó que por eso mintió.

“Todas esas cosas, después de haberlos encontrado, junto con mi desconfianza hacía (la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur) me hicieron tener pensamientos paranoicos”, testificó. “No estaba pensando con claridad. No creo que fuera capaz de razonar. Y mentí acerca de haber estado allí, y lamento mucho haberlo hecho”.

“Una vez que dije la mentira, le dije a mi familia, tenía que seguir mintiendo”, dijo a la corte.

La exfiscal Sarah Ford le dijo a CNN que Murdaugh “realmente no tuvo más remedio que subir al estrado y aclarar” el video en la perrera.

“Y el jurado no creyó esa aclaración. Estaba mintiendo desde mucho antes de entrar en la sala del tribunal, desde mucho antes de subir al estrado y el jurado creía que también les estaba mintiendo en ese estrado”, dijo Ford.

¿Qué sigue para Murdaugh?

Después de su sentencia, Murdaugh fue entregado al Departamento Correccional de Carolina del Sur.

Fue procesado este viernes por la noche en un centro de recepción y evaluación en Columbia, dijo el departamento en un comunicado de prensa. Como parte de ese proceso, se le afeitó la cabeza, un procedimiento estándar para los reclusos procesados en el sistema, dijo la portavoz del departamento, Chrysti Shain.

Murdaugh luego se someterá a exámenes médicos y a una evaluación de educación y salud mental, agregó el comunicado.

Durante el próximo mes y medio, los funcionarios del departamento tendrán en cuenta los resultados de sus pruebas y evaluaciones, así como su delito y sentencia, para decidir a qué prisión de máxima seguridad será enviado, dijo el departamento.