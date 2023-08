(CNN) — Cardi B no enfrentará cargos vinculados a haber lanzado su micrófono a la multitud en un concierto en Las Vegas, Estados Unidos, el fin de semana pasado, según la policía.

“Después de una revisión exhaustiva de este caso y en consulta con la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Clark, este caso se ha cerrado por no tener pruebas suficientes. No se presentarán cargos en relación con este caso”, informó el jueves la Policía Metropolitana de Las Vegas en un comunicado enviado CNN.

“En nombre de Cardi, apreciamos la diligente y rápida resolución de este asunto por parte del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas”, dijeron Drew Findling, David Chesnoff y Richard Schonfeld, los abogados que representan a Cardi B, en un comunicado el jueves por la tarde.

El lunes, un asistente al concierto presentó una denuncia ante la policía de Las Vegas tras haber sido “golpeado por un objeto lanzado desde el escenario“, según informó la policía a CNN a principios de esta semana.

Rapper Cardi B threw a microphone into a crowd in Las Vegas after an audience member flung a drink at her during her performance. The incident is the latest in a string of similar attacks on performers pic.twitter.com/g3hDR161pL

— Reuters (@Reuters) July 31, 2023