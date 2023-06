Luego de que este jueves una delegación de California del Partido Republicano de Estados Unidos discutiera la continuidad del estatus que tiene Chile como país beneficiario del programa de exención de visas conocido como Visa Waiver, desde Cancillería afirmaron que están trabajando en la coordinación para cumplir las exigencias del programa.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren afirmó que están trabajando en coordinación con el FBI para mejorar los procedimientos y actualizar los requerimientos que el gobierno de Estados Unidos solicita.

“Estamos mejorando todos los procedimientos de cooperación entre las policías chilenas y la policía de Estados Unidos (…). Lo que nos interesa es poder cumplir con todas las exigencias que implica este programa, es un programa que debemos cuidar”, expresó

En esa línea, el secretario de Estado señaló que “estamos avanzando y espero prontamente llegar a un acuerdo”.

Aumento de deportaciones

Chile es parte del programa Visa Waiver desde 2014, el que permite que ciudadanos entren al país para realizar viajes de negocios o turismo por un plazo máximo de 90 días sin necesidad de tener visado, pero con una autorización de viaje electrónica.

A comienzos de junio, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos reveló que, de los países que poseen este beneficio, Chile es el que más deportados registró durante 2022.

Desde el organismo detallaron que 553 chilenos y chilenas fueron deportados del país, lo que representa un aumento del 119,4% en comparación a 2021.

Eliminación del programa “Visa Waiver”

El fiscal del condado de Orange, Tood Spitzer, ha expresado su preocupación por los diferentes delitos cometidos por ciudadanos de nacionalidad chilena al sur de California.

Spitzer anunció que exigiría “que se elimine a Chile del programa de visa electrónica (…). Estamos abriendo las compuertas para que los chilenos y bandas de ladrones organizadas se aprovechen de los ciudadanos estadounidenses”.

“Esto no significa que los chilenos no puedan venir, sino que ya no puedan hacerlo con solo llenar un formulario en internet y pagar US$ 21, mientras Chile no realice un chequeo de sus antecedentes penales”, dijo a Fox News.