El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia expresó su “extrañeza y desconcierto” ante las palabras del presidente Sebastián Piñera sobre la situación que atraviesa la ex mandataria interina de ese país, Jeanine Áñez.

Áñez se encuentra en prisión preventiva en el marco del caso “golpe de Estado”, en el que se le acusa de “terrorismo, conspiración y sedición”.

Consultado sobre este tema en entrevista con CNN en Español, Piñera dijo que le parece “muy importante que no puede ser que la justicia esté subordinada al gobierno de turno. En una verdadera democracia hay separación e independencia de poderes”.

Además, afirmó que “cuando hay un gobierno con un ex presidente que pudo haber estado preso, que es el presidente Evo Morales, y ahora hay otro gobierno donde la presidenta está presa, que es la presidenta Áñez, me parece que es una muestra de que la independencia y la autonomía de poderes no está funcionando como debiera”.

A través de un comunicado, la Cancillería boliviana dijo sentir “extrañeza y desconcierto por las declaraciones vertidas por el Presidente de la hermana República de Chile, Sebastián Piñera, respecto al equilibrio de poderes en Bolivia”.

“El Estado Plurinacional de Bolivia cumple con todos los derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos”, argumentó el ministerio.

Finalmente, la Cancillería llamó a “todos los Estados hermanos de la comunidad Internacional a dar cumplimiento a la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, respetando la libre determinación de los pueblos y el principio de no injerencia en asuntos internos“.