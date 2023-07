(CNN) – Un festival de música en Malasia fue cancelado después de que el cantante de la banda británica The 1975, Matty Healy, criticara las leyes anti-LGBTIQA+ del país y besara a un compañero de banda en el escenario.

El incidente de este viernes por la noche en el escenario del Festival Good Vibes en Kuala Lumpur llevó al Ministerio de Comunicaciones del país a cancelar el resto del evento, de una duración prevista de tres días.

Los actos homosexuales son ilegales en Malasia, se castigan con multas y hasta 20 años de prisión.

En un discurso cargado de improperios durante la actuación de la banda, registrado en un video compartido ampliamente en las redes sociales, Healy dijo: “No veo el sentido de invitar a The 1975 a un país y que luego nos digan con quién podemos tener sexo“.

“Desafortunadamente, no les podemos dar un montón de canciones optimistas porque realmente estoy furioso. Y eso no es justo para ustedes, porque ustedes no representan al gobierno. Ustedes son jóvenes y estoy seguro de que muchos de ustedes son homosexuales y progresistas”, dijo dirigiéndose a la audiencia.

Healy agregó que la banda consideró cancelar el espectáculo, pero que decidió no hacerlo para no decepcionar a los fans.

“Si quieres invitarme aquí para hacer un espectáculo, puedes irte a la mierda (…) Tomaré tu dinero, puedes prohibirme, pero he hecho esto antes y no se siente bien”, dice el vocalista de la banda en el video antes de que el bajista Ross MacDonald se le acerque y lo bese en el escenario.

The 1975 deixou o palco durante sua apresentação festival Good Vibes, na Malásia, país onde a diversidade sexual é condenada. Após um um discurso sobre os direitos LGBTQIA+ e beijar Ross, Matty Healy e The 1975 foram banidos da Malásia. pic.twitter.com/0CTOTe89xM — The 1975 Online 🇧🇷 (@the1975online) July 21, 2023

La respuesta del festival

Después del incidente, el Festival Good Vibes dijo: “Lamentamos profundamente anunciar que el calendario restante del Festival Good Vibes 2023, planeado para hoy y mañana, ha sido cancelado tras la conducta controvertida y los comentarios hechos por el artista británico Matty Healy, de la banda The 1975”.

“Esta decisión se adhiere a la directiva de cancelación inmediata emitida a la 1:20 pm (hora local), 22 de julio de 2023, por el Ministerio de Comunicaciones y Digital. El Ministerio ha subrayado su postura inquebrantable contra cualquier parte que desafíe, ridiculice o contravenga las leyes de Malasia”, agregó el comunicado del festival. “Nos disculpamos sinceramente con el público que tiene boletos, proveedores, patrocinadores y socios”.

Las acciones de Healy generaron polémica en línea, y algunos fanáticos se quejaron de que las acciones de la banda podrían resultar en una mayor represión de la expresión artística en Malasia en el futuro.

Los miembros de la comunidad LGBTIQA+ de Malasia también han criticado las acciones de Healy. Algunos las calificaron de “performativas” y advirtieron que podrían llevar a una mayor discriminación.