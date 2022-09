(CNN en Español) – Las autoridades canadienses están buscando a dos hombres que serían responsables de una serie de ataques con cuchillo que dejaron al menos 10 muertos y 18 heridos en Saskatchewan, en el centro de Canadá.

Las autoridades identificaron a los dos sospechosos como Damien Sanderson y Myles Sanderson, y aconsejan al público que tome las precauciones adecuadas. Se cree que los sospechosos están armados y son peligrosos, y viajan en un Nissan Rogue negro con matrícula de Saskatchewan 119 MPI.

“Estamos dedicando una cantidad máxima de recursos a esta investigación”, dijo la subcomisionada Rhonda Blackmore de la Policía Montada Canadiense de Saskatchewan en un comunicado.

“Permítanme ser clara, todavía estamos buscando a los dos sospechosos. Estamos pidiendo a los residentes de Saskatchewan y nuestras provincias vecinas que estén atentos. En esta etapa de nuestra investigación, creemos que algunas de las víctimas han sido atacadas directamente por los sospechosos y otros han sido atacados al azar”, dijo Blackmore.

Las autoridades describieron a Damien Sanderson como un hombre de 31 años que mide 1,7 metros, pesa 70 kilos y tiene cabello negro y ojos marrones. Myles Sanderson se describe como un hombre de 30 años que mide 1,85 metros y pesa 108 kilos, con cabello castaño y ojos marrones.

El primer ministro Justin Trudeau tuiteó el domingo por la tarde que los apuñalamientos “son horribles y desgarradores”.

