(CNN) – El ejército británico recuperó varios caballos después de que se liberaron de la prestigiosa Caballería Real y huyeron a través de Londres el miércoles por la mañana.

Varias personas y caballos están siendo tratados por las lesiones sufridas durante el incidente, aunque no se dispone de más detalles sobre sus condiciones.

En una declaración enviada por correo electrónico a CNN, un portavoz del ejército británico dijo: “Varios caballos de trabajo militares se soltaron durante un ejercicio de rutina esta mañana. Todos los caballos ya han sido recuperados y devueltos al campamento”.

WATCH

UK: Two horses from the King's Guard unseated their riders near Buckingham Palace and galloped through the streets of central London. There are several injuries, including one of the horses. The army took control of the horses. Apparently, noise from a nearby construction… pic.twitter.com/HA5m1PK3qg

— Open Source Intel (@Osint613) April 24, 2024