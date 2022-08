(CNN) — El último miembro restante de una aislada tribu indígena brasileña murió, dijo el sábado la agencia de protección indígena de Brasil, Funai.

El hombre, conocido como el ‘Hombre del Agujero’ había vivido en completo aislamiento durante 26 años en la tierra indígena Tanaru, en lo profundo de la Amazonía brasileña en el estado de Rondonia, y había resistido todos los intentos de ser contactado, según la ONG Survival International.

Le dieron su sobrenombre por su hábito de construir agujeros profundos para atrapar animales y esconderse, dijo el grupo.

El hombre se había resistido a todos los intentos de ser contactado, aunque las autoridades continuaron vigilándolo desde lejos, ocasionalmente dejando suministros para él.

Survival International señaló que el resto de su tribu fue aniquilada por varios ataques desde la década de 1970, principalmente de ganaderos y acaparadores de tierras.

He endured appalling violence in which everyone close to him was killed.

He lived entirely alone for many years, resisting all attempts at contact.

Now he's dead, and his people's genocide is complete.

A tragic story from Brazil's Amazon:https://t.co/X5YpEHEcbA

— Survival International (@Survival) August 28, 2022