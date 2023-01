(CNN Brasil/EFE) – Manifestantes bolsonaristas radicales rompieron un bloqueo, entraron en la Explanada e invadieron Congreso Nacional, en Brasilia, la tarde de este domingo.

Los manifestantes lograron invadir el pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) y el Palacio del Planalto. Hay registros de depredación en la sede de los Poderes del Estado brasileño por parte de los manifestantes.

El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, afirmó en una publicación en Twitter que habló hace un rato, vía telefónica, con el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, con quien está en contacto permanente.

“El gobernador me informó que está concentrando los esfuerzos de todo el aparato policial para controlar la situación. En la acción están comprometidos los cuerpos de seguridad del Distrito Federal, además de la Policía Legislativa del Congreso”, dijo Pacheco, quien repudió “con vehemencia estos actos antidemocráticos, que deben someterse urgentemente al rigor de la ley”, confirmó Pacheco.

Por su parte, el ministro de Justicia, Flávio Dino, afirmó que “no prevalecerá” la voluntad de los bolsonaristas radicales que han invadido las sedes de los poderes del Estado.

Dino dijo en un mensaje de Twitter que “va a haber refuerzos” policiales y que las fuerzas que están disponibles “están actuando”.

Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça.

— Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 8, 2023