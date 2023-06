(CNN) – Un “ciclón extratropical” azotó el estado de Río Grande Do Sul, en Brasil, dejando al menos 11 muertos y 2.330 personas sin hogar, según las autoridades locales.

Tras el paso de la catástrofe climática por suelo brasileño, se han registrado que al menos 20 personas siguen desaparecidas.

En su viaje a las regiones más afectadas, las autoridades gubernamentales han reforzado el papel de la estructura de socorro del estado y han hecho un llamado a “la solidaridad de la población“.

En tanto, el gobernador de Río Grande Do Sul, Eduardo Leite, dijo que el Cuerpo Militar de Bomberos realizó cerca de 2.400 rescates en los últimos dos días, aunque las operaciones siguen en marcha.

“Nuestra prioridad en este momento es encontrar a los desaparecidos y salvar a las personas que aún puedan estar varadas por las inundaciones”, escribió Leite en un comunicado.

“Tenemos a todos nuestros equipos sobre el terreno, y la Secretaría de Logística y Transportes ya está analizando los puentes y carreteras comprometidos para que podamos actuar de forma urgente y proporcionar paso libre en estos lugares”, agregó.

Mientras tanto, el gobierno se comprometió a ofrecer ayuda humanitaria y a apoyar los esfuerzos de reconstrucción.

Olá, gente. Durante todo o sábado, estive no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sobrevoando as àreas atingidas pelo ciclone extratropical, avaliando os danos e acompanhando o trabalho de nossas equipes na região. pic.twitter.com/4BJnklTtj8

— Waldez Góes (@waldezoficial) June 18, 2023