Durante la tarde de este domingo, el ex primer ministro británico Boris Johnson anunció que no se presentará en la carrera por el liderazgo del Partido Conservador británico.

Según reportó ITV News, Johnson descartó en la última hora la posibilidad para alcanzar nuevamente el liderazgo “tory”, a pesar de afirmar que tenía el apoyo necesario para hacerlo.

“Creo que estoy bien posicionado para lograr una victoria conservadora en 2024, y esta noche puedo confirmar que superé el obstáculo muy alto de 102 nominaciones, incluido un proponente y un secundador, y podría presentar mi nominación mañana”, dijo.

Lee también: Comenzó la carrera por el liderazgo en Reino Unido: Rishi Sunak superó apoyo para encabezar el Partido Conservador

El ex primer ministro agregó que “existe una gran posibilidad de que tenga éxito en las elecciones con los miembros del Partido Conservador, y que de hecho podría estar de vuelta en Downing Street el viernes”, pero, “en el transcurso de los últimos días, tristemente, he llegado a la conclusión de que esto simplemente no sería lo correcto. No puedes gobernar efectivamente a menos que tengas un partido unido en el parlamento”.

“Me temo que lo mejor es que no permito que mi nominación avance y comprometo mi apoyo a quien tenga éxito”, señaló el comunicado emitido por el ex premier inglés. Agregó: “Creo que tengo mucho que ofrecer, pero me temo que simplemente no es el momento adecuado“.

Ahora, tras anunciar que no se presentará a la contienda, en los próximos días los “tories” deberán decidir quién será el líder del partido, y quién llegará a Downing Street, entre Rishi Sunak y Penny Mordaunt.