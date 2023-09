Este miércoles, el presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión bilateral con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, en Nueva York, en el marco de la 78° Asamblea General de la ONU.

En su cuenta de X, Trudeau señaló que junto a Boric “hemos recorrido mucho terreno hoy. Le agradecí el apoyo que Chile brindó a Canadá en respuesta a los incendios forestales y hablamos sobre el cambio climático, el crecimiento económico, el apoyo a Ucrania y otros temas globales”.

President @GabrielBoric and I covered plenty of ground today. I thanked him for the support Chile provided to Canada in response to wildfires – and we spoke about climate change, economic growth, support for Ukraine, and other global issues. Good to see you again, mi amigo. pic.twitter.com/VqKNqv0WQI

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 21, 2023