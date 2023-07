Durante su intervención en la cumbre regional entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), el presidente Gabriel Boric llamó a respetar de forma “irrestricta” los derechos humanos y el derecho internacional.

El mandatario dijo que es fundamental “ponernos de acuerdo en al menos dos cosas: uno, el respeto irrestricto a los derechos humanos como avance civilizatorio e independiente del color del gobierno que esté en el poder”.

“En ese sentido, me siento en el deber de decir que no debieran ser tolerables en América Latina ni en ninguna parte del mundo situaciones como las que ocurren en Nicaragua o la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de seis millones de venezolanos (…). Pero a su vez, tenemos que pensar conjuntamente cuál es la manera de solucionar esto y no de agravar el problema”, agregó.

Por esto, el jefe de Estado chileno dijo que “sin tutelajes” se debe expresar con claridad que “las sanciones que imponen de manera unilateral no están aportando a la solución”. Posteriormente, ejemplificó: “Las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no aportan a la solución del problema en Venezuela, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba no aporta en nada al pueblo de Cuba. Menos aún, la inaceptable declaración de Cuba como país que ampara el terrorismo, cosa que no es cierta. Tenemos que rechazar aquello con mucha fuerza”.

“El derecho internacional es una garantía para todos”

El presidente Boric reiteró el “respeto irrestricto” del derecho internacional, “porque es una garantía para todos y todas”.

“Lo vemos en diferentes lugares de nuestro planeta, pero hoy en este lugar ha estado en debate la situación en Ucrania. Yo creo que es importante que desde América Latina digamos con claridad: lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable en donde se viola el derecho internacional; y entiendo que la declaración conjunta está trabada porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania”, afirmó

En ese sentido, el mandatario chileno le habló directamente a sus colegas y representantes presentes en la cumbre: “Algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencia que se pueda tener en uno u otro momento con cualquier líder”.

“Da lo mismo si cae bien o cae mal el presidente de un país, lo importante es el respeto al derecho internacional y acá se ha violado claramente el derecho internacional no por las dos partes: por una parte, que es invasora, que es Rusia”, sentenció.