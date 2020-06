VIDEO RELACIONADO – Bolsonaro sale a comer y se abraza con adherentes ( 01:05)

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comparó las protestas en su contra con las manifestaciones del estallido social en Chile, y dijo que eso es “terrorismo”.

El domingo, los manifestantes antifascistas salieron a protestar en contra de la gestión de Bolsonaro y a favor de la democracia, tras lo cual el mandatario dijo el martes que “son marginales, en mi entendimiento, terroristas. Amenazaron hacer movimientos el domingo en varias ciudades, también en Brasilia”.

El presidente enfatizó en que la policía debe tener “retaguardia jurídica” y dijo que el movimiento “no tiene nada que ver con la democracia”.

A la vez, expresó su recelo a que Brasil pueda experimentar lo mismo que Chile tras el 18-O: “no podemos dejar que Brasil se transforme en lo que fue Chile hace un tiempo. No podemos permitir eso. Eso no es democracia ni libertad de expresión; eso, a mi parecer, es terrorismo“.

Lee también: Trudeau queda en silencio por 21 segundos tras ser consultado por el manejo de Trump ante las protestas

“La gente espera que ese movimiento no crezca porque lo que menos quiere la gente es entrar en confrontación con quien sea”, agregó.

A sus palabras se sumaron las del vicepresidente, Hamilton Mourao, quien trató a los manifestantes como “delincuentes” y afirmó que están vinculados al “extremismo internacional”.