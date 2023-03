El gobierno de Bolivia refutó las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre la reconducción de migrantes que no son recibidos en Chile, indicando que “no existe ningún acuerdo que genere dicha obligación”.

Durante su visita a la Región de Tarapacá, el jefe de Estado anunció haber mandatado “a nuestro nuevo canciller (Alberto van Klaveren) a reforzar las conversaciones con nuestros países vecinos, en particular con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy día no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran, y eso tenemos que solucionarlo”.

Esto generó molestia en la administración del presidente Luis Arce.

#VoceríaTeCuenta 🧵| El Presidente @gabrielboric en la #GiraTarapacá sostuvo que nuestra prioridad como Gobierno es proteger las fronteras, mejorar la conectividad y avanzar en #MásSeguridad. Seguiremos presentes por un mejor futuro a lo largo de todo nuestro país. pic.twitter.com/FFrXS5CE5q — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) March 15, 2023

¿Qué dijo Bolivia?

A través de una declaración pública, el viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Freddy Mamani, sostuvo: “Respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo esta como la expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación”.

Bajo ese punto, Mamami precisó que “el procedimiento de reconducción al que se refiere el presidente Boric es normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional”.

Por otra parte, el viceministro boliviano manifestó que en relación con el tema de migración irregular, “la posición de Bolivia ha sido y es que esos temas, deben ser abordados con las autoridades de las nacionalidades de la migración de origen, evitando la estigmatización negativa del migrante y cualquier acción que pueda vulnerar derechos humanos”.

Finalmente, Mamani dijo que “el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia siempre está dispuesto al diálogo bilateral para abordar temas de interés común, más aún con los países vecinos”.

Venezuela también condenó dichos del pdte. Boric

El gobierno de Venezuela exigió este miércoles a Chile “respeto a los derechos humanos” de los migrantes del país caribeño que sean deportados desde el territorio nacional, tras los anuncios del presidente Boric.

A través de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, señaló que ha sido “un clamor” de su nación “la exigencia de respeto a los derechos humanos” de sus compatriotas, así como “la coordinación” junto con el Gobierno en casos de deportaciones de venezolanos.

De momento, el Ejecutivo de Nicolás Maduro “no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con el Gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones”, aseguró el canciller.

Las declaraciones ocurren luego que el mandatario manifestó que se debe trabajar en “una labor diplomática intensa, tanto con Bolivia como con Venezuela, para que reciban a los ciudadanos que sean deportados”.