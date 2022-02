(EFE) – El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió este viernes en Australia que Rusia podría invadir Ucrania “en cualquier momento, incluso durante los Juegos Olímpicos”, que se celebran hasta el próximo 20 de febrero en Pekín.

Blinken, que pronunció estas palabras en Melbourne tras reunirse con sus homólogos de la India, Japón y Australia, en el marco de la alianza de defensa del Quad, recalcó que todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en suelo ucraniano “deberían irse ahora”, ante el riesgo de que estalle un conflicto bélico.

“Hay signos de una escalada rusa. Estamos en una ventana en que la invasión puede empezar en cualquier momento”, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense, al insistir que Washington y los países aliados apuestan “fuertemente” por la diplomacia y el diálogo.

No obstante, Blinken alertó de que también trabajan en medidas de disuasión y defensa y que Moscú afrontará “consecuencias masivas” si decide invadir Ucrania, incluidas sanciones económicas, limitaciones a las exportaciones y un aumento de las capacidades militares de Ucrania y la OTAN.

Asimismo, el alto funcionario de Washington destacó la importancia de apoyar a Ucrania en la defensa de su “integridad territorial” y “soberanía”.

En este sentido, alertó de que el cambio de frontera en Ucrania, con la amenaza de unos 100 mil soldados rusos desplegados junto a ella y las maniobras militares en Bielorrusia, puede sentar un peligroso antecedente en otras regiones como en el Indopacífico.

Blinken participó este viernes en una reunión de la alianza de defensa Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad) junto a los ministros de Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi; el de la India, Subrahmanyam Jaishankar, así como la jefa de la diplomacia australiana, Marise Payne.

Los miembros de la alianza cuadrilateral, creada en 2007, pero inactiva durante años hasta que Biden decidió resucitarla hace un año, también abordaron temas como la “coerción” internacional de gobiernos “autócratas” en la región, sin mencionar a China, así como el cambio climático y las vacunas contra el COVID-19, entre otros asuntos.

