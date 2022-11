(EFE/CNN) – El ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladímir Makéi, de 64 años, murió este sábado, informó la diplomacia bielorrusa.

“Ha muerto repentinamente el ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladímir Makéi”, informó el portavoz de la diplomacia del país, Anatoli Glaz, sin ofrecer más detalles, citado por la agencia estatal BELTA.

Makéi nació en 1958 en la región bielorrusa de Grodno. Había estado al frente de la cartera de Exteriores durante más de una década, desde el 20 de agosto de 2012, y accedió a este cargo después de ser durante cuatro años el jefe de la Administración presidencial de Bielorrusia.

El canciller bielorruso tenía previsto reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el lunes, según el medio de comunicación estatal ruso RIA Novosti.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, expresó el sábado sus condolencias a la familia y amigos de Makéi, según un comunicado publicado en el sitio web presidencial.

Mientras que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, expresaron que Lavrov estaba “profundamente conmocionado” por la noticia de su muerte.

