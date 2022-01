(CNN) – El presidente de EE.UU. Joe Biden dijo el domingo al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky que Estados Unidos y sus aliados “responderán de manera decisiva si Rusia invade más Ucrania”, según una lectura de una llamada entre los dos líderes proporcionada por la Casa Blanca.

Los dos hablaron solo unos días después de que Biden instó al presidente de Rusia Vladimir Putin a aliviar una crisis militar incesante en la frontera con Ucrania y antes de que los funcionarios rusos y estadounidenses se reúnan en persona en Ginebra a finales de este mes.

Zelensky dijo en un tuit el domingo por la noche que la llamada con Biden subrayó “la naturaleza especial de nuestras relaciones”. Añadió que “se discutieron las acciones conjuntas de Ucrania, Estados Unidos y sus socios para mantener la paz en Europa, prevenir una mayor escalada, reformas y desoligarquización”.

Ucrania, agregó Zelensky, “aprecia el apoyo inquebrantable”.

The first international talk of the year with @POTUS proves the special nature of our relations. Joint actions of 🇺🇦, 🇺🇸 and partners in keeping peace in Europe, preventing further escalation, reforms, deoligarchization were discussed. We appreciate the unwavering support of 🇺🇦.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2022