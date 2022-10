(CNN) – Joe Biden usó una entrevista exclusiva de CNN para enviar otro mensaje al presidente ruso, Vladimir Putin, sobre las desastrosas consecuencias del uso de armas nucleares en la guerra en Ucrania.

Jake Tapper le preguntó a Biden, el primer presidente desde la década de 1980 que realmente tuvo que hacer cálculos sobre los arsenales nucleares y la disuasión, si pensaba que Putin, quien advirtió que está preparado para usar todas las opciones del arsenal de Rusia, podría considerar detonar una de las armas más atroces del mundo como un acto de desesperación en una guerra perdida.

Biden respondió: “No creo que lo haga”. Pero el presidente dejó muy claro que estaba enviando un mensaje público a Putin sobre los peligros de pensar que usar una bomba nuclear táctica de menor rendimiento sea un evento aislado.

Lee también: Bielorrusia advierte: “No nos provoquen, no tenemos intención de combatir con ustedes”

“Él no puede continuar impunemente hablando sobre el uso de un arma nuclear táctica como si fuera algo racional”, dijo Biden, antes de advertir sobre las peligrosas consecuencias de tal movimiento.

“Los errores se cometen, el error de cálculo podría ocurrir, nadie puede estar seguro de lo que sucedería y podría terminar en Armagedón”, dijo, y volvió a enfatizar que una explosión nuclear con miles de muertos podría conducir a eventos fuera de control

El peligro de una escalada

Biden expresa el temor de algunos estrategas que advierten sobre una escalada que podría ocurrir si se usa una bomba nuclear y desencadena represalias por parte de Occidente, aunque cualquier respuesta inicial de EE.UU. ciertamente no iría más allá de la acción militar convencional.

También parece estar tratando de crear una narrativa de disuasión en torno a la situación específica en Ucrania. La lógica de los arsenales nucleares estratégicos de largo alcance de Estados Unidos y Rusia es que se disuade de usarlos porque un conflicto así sería suicida para ambas partes. Esa ecuación no existe en Ucrania, ya que el país no tiene un arsenal nuclear y es difícil concluir que represente un interés nacional vital que llevaría a Washington a responder del mismo modo si Putin lanza una bomba nuclear.

Al enfatizar que incluso un dispositivo táctico, que podría ser lo suficientemente pequeño como para destruir una base aérea o lo suficientemente grande como para reducir una ciudad a ruinas, podría conducir a algo peor, Biden parece estar casi buscando crear una nueva cadena de cálculos en la mente de Putin.

Lee también: Corea del Norte rompe el silencio tras pruebas de misiles: Es una práctica para “ataques nucleares tácticos” en Corea del Sur

Dos momentos en la entrevista de Tapper hicieron evidente la carga que ahora lleva el presidente estadounidense que es seguido a donde quiera que vaya por un oficial militar que lleva los códigos nucleares de la nación.

Primero, el presentador de CNN le pidió al mandatario que indicara la línea roja para EE.UU. y la OTAN en Ucrania y qué haría Washington si Putin bombardeara una planta nuclear en Ucrania o detonara un arma nuclear táctica. “Sería irresponsable de mi parte hablar sobre lo que haríamos o dejaríamos de hacer”, dijo Biden.

Luego, Tapper le preguntó al presidente si el Pentágono había calculado escenarios. Biden respondió con seriedad: “No es necesario preguntarle al Pentágono”.

Lee también: Crisis en Europa: Moldavia denuncia que misiles rusos violaron su espacio aéreo

La mayoría de los expertos y estrategas estiman que hay muchas razones por las que Putin no llegaría a usar un arma nuclear, entre ellas el posible riesgo de que la lluvia radiactiva cruce a Rusia o la hecho de que el uso de un arma nuclear táctica puede no ser en realidad una opción estratégica sensata en la guerra.

Pero el hecho de que se haya arrinconado a sí mismo, junto con su indiferencia ante la pérdida de vidas civiles subrayada nuevamente por sus insensibles ataques a las ciudades ucranianas esta semana, sugiere que es poco probable que un impulso humanitario sea parte de su cálculo. Y el propio Biden dijo en la entrevista que si bien creía que Putin era un “actor racional”, había cometido errores de cálculo significativos y sus objetivos no eran racionales. Eso deja abierta la posibilidad de tomar aún más decisiones que parecen irracionales para Occidente pero que pueden parecer razonables en la lógica distorsionada de Putin.

Es por eso que Biden y los expertos que han dedicado sus carreras a evitar un apocalipsis nuclear dicen que la posibilidad de que Putin use un arma nuclear debe tomarse tan en serio, incluso si las posibilidades siguen siendo muy bajas y si EE.UU. puede detectar con anticipación si los dispositivos atómicos de Rusia estuvieran en movimiento.

Lee también: Ucrania: Al menos 12 muertos y más de 80 heridos deja ataque de cohetes rusos en Zaporiyia

“No es un evento probable. Ni siquiera es posible, pero este es un evento de baja probabilidad y alta consecuencia. Si usa aunque sea un arma nuclear nos llevará a un mundo completamente nuevo. Causará un daño masivo. Y corre el riesgo de una escalada con intercambios de Occidente que podrían conducir a más intercambios”, dijo Joseph Cirincione, un experto en no proliferación nuclear y ex presidente de Ploughshares Fund, en CNN.

Cirincione explicó que incluso si el ruido de sables de Putin representaba una amenaza política diseñada para asustar a Occidente, no se puede descartar. “Tiene los medios. Tiene la doctrina que le permite usarla. Y tiene el motivo. Está perdiendo esta guerra. Tiene que hacer algo para tratar de cambiar el rumbo de la batalla en desesperación. Podría recurrir a un arma nuclear”.

Biden no descarta reunirse con Putin

Una de las razones por las que la guerra en Ucrania es tan peligrosa es que casi ocho meses después, no hay perspectivas de ningún proceso diplomático genuino que pueda calmarla. Las fuerzas de Ucrania, utilizando los sistemas de armas estadounidenses y aliados, están logrando un progreso notable en el campo de batalla y están decididas a repeler una invasión no provocada que ha causado una carnicería y una gran destrucción. Putin ha arrojado tanto prestigio personal y sangre rusa a la guerra que difícilmente puede permitirse un resultado que no pueda presentar como una victoria, a pesar de su control autocrático sobre Rusia.

Lee también: Rusia ataca con misiles a Ucrania: Apuntaron a edificios residenciales de Zaporiyia

Biden señaló en la entrevista de CNN que no veía una razón real para reunirse con Putin cuando se espera que ambos líderes estén en la cumbre del G20 en Indonesia el próximo mes. Pero dejó una puerta abierta al líder ruso, diciendo que se sentaría con Putin si este está dispuesto a discutir el destino de la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner, quien fue sentenciada en agosto a nueve años de prisión después de declararse culpable de contrabando de drogas. Estados Unidos dice que Griner y otro estadounidense, el ex marine Paul Whelan, han sido detenidos injustamente. Washington ha ofrecido cambiar al traficante de armas ruso encarcelado Viktor Bout por los dos estadounidenses.

“Mira, no tengo intención de reunirme con él, pero mira, si viene a mí en el G20 y me dice: ‘Quiero hablar sobre la liberación de Griner‘, me reuniría con él, pero eso depende”, dijo Biden.