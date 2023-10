(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló este sábado que su administración trabaja junto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con los gobiernos de Israel, Egipto y Jordania para “crear las condiciones necesarias para reanudar el flujo de asistencia” en la Franja de Gaza.

EE.UU. quiere “impulsar el apoyo de cara a aliviar las consecuencias humanitarias del ataque de Hamás, crear las condiciones necesarias para reanudar el flujo de asistencia y abogar por el respeto de la ley de la guerra”, escribió en la red social X (antes Twitter) el mandatario.

The U.S. is working with the governments of Israel, Egypt, Jordan — and with the UN — to surge support to ease the humanitarian consequences of Hamas’s attack, create conditions needed to resume the flow of assistance, and advocate for the upholding of the law of war.

