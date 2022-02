Durante la jornada de este sábado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una llamada telefónica con su homologo ruso, Vladimir Putin, sobre la tensión que se vive en la frontera del país oriental con Ucrania.

La discusión se sostuvo horas después de que Estados Unidos moviera algunas de sus fuerzas de Ucrania y ordenara la evacuación de la mayor parte del personal de su embajada en Ucrania, mientras aumentan los temores de que se produzca una invasión rusa del país en los próximos días.

De acuerdo a funcionarios de la Casa Blanca la llamada duró una hora y dos minutos, indicó CNN.

En ella, el mandatario estadounidense fue claro en señalar que “si Rusia emprende una nueva invasión de Ucrania, Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios, responderá de manera decisiva e impondrá rápidos y severos costos a Rusia“.

A través de su cuenta de Twitter, la Casa Blanca aseguró que “el presidente Biden reiteró que una nueva invasión rusa de Ucrania produciría un sufrimiento humano generalizado y disminuiría la posición de Rusia”.

Además, reveló que Joe Biden “fue claro con el presidente Putin que, si bien Estados Unidos sigue preparado para participar en la diplomacia, en plena coordinación con nuestros Aliados y socios, estamos igualmente preparados para otros escenarios”.

President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. pic.twitter.com/HqK0b65kFm

— The White House (@WhiteHouse) February 12, 2022