(CNN) – Durante la jornada de este lunes, se escuchó al presidente Joe Biden llamar a un reportero del canal Fox “estúpido hijo de puta” en un micrófono abierto después de un evento en la Casa Blanca.

El comentario del presidente se produjo cuando los reporteros gritaban preguntas mientras salían del East Room luego de una reunión del Consejo de Competencia de la Casa Blanca sobre los esfuerzos para reducir los precios.

Lee también: Detienen a ex jefe policial de Bolivia por supuestos vínculos con el narcotráfico

El corresponsal de Fox en la Casa Blanca, Peter Doocy, le preguntó a Biden que “¿aceptaría una pregunta sobre la inflación…? ¿Cree que la inflación es una responsabilidad política en las elecciones intermedias?”.“Es un gran activo: más inflación. Qué estúpido hijo de puta”, respondió el presidente.

Biden llamó a Doocy para disculparse por su comentario más tarde el lunes, según una persona familiarizada con la conversación. El periodista señaló que otros reporteros “tuvieron que decirme que lo dijo porque no podía escuchar nada por encima de los gritos (del personal de la Casa Blanca que le decía a la prensa que abandonara la sala)”.

Lee también: Ante posible invasión rusa: EE.UU. pide a sus ciudadanos que “salgan ya” de Ucrania

El presidente se ha sentido cada vez más frustrado al enfrentar preguntas difíciles públicamente en los últimos días.

Cuando otra corresponsal de Fox en la Casa Blanca, Jacqui Heinrich, le preguntó a Biden por qué estaba esperando que el presidente ruso, Vladimir Putin, diera el primer paso con Ucrania, respondió en voz baja “qué pregunta más estúpida“.

Lee también: Tiroteo en la Universidad de Heidelberg dejó una persona muerta y tres heridos

El lunes temprano, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó a los periodistas durante una conferencia de prensa que “el presidente ha demostrado que respeta el valor de la libertad de prensa“.

Psaki, a quien se le preguntó sobre el caso judicial de la candidata republicana a la vicepresidencia Sarah Palin en 2008 contra The New York Times, sostuvo que el presidente “obviamente dio un paso a principios de este año para asegurarse de que no se reprodujeran las acciones que se habían tomado en administraciones anteriores en lo que respecta a los periodistas. Así que creo que eso habla de su compromiso, pero no tengo más comentarios sobre el caso”.