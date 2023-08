(CNN) – La gira Renaissance de Beyoncé pagó US$ 100.000 (más de $85 millones) para mantener abiertas las 98 estaciones del metro en el área de la ciudad de Washington DC (Estados Unidos) durante una hora más, después de que el concierto de este domingo en FedExField se retrasara por las fuertes lluvias y relámpagos, según un comunicado de prensa de la autoridad de tránsito.

“Debido a las inclemencias del tiempo que podrían retrasar el inicio del Renaissance World Tour de esta noche en el FedExField, Metro extenderá el último tren una hora más después del cierre ampliado previamente anunciado“, informó la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington en un comunicado.

“La hora adicional será financiada por la gira para cubrir el costo de US$ 100.000 que cuesta operar más trenes, mantener las 98 estaciones abiertas para que los clientes salgan y otros gastos operativos”.

Por su parte, el estadio emitió un aviso de refugio en el lugar citando los rayos registrados en el área antes de dar a los fans el visto bueno y permitir que continuara el espectáculo. El retraso dejó a los asistentes sofocados en condiciones cálidas y húmedas mientras esperaban noticias sobre lo que estaba sucediendo.

“Debido a los rayos en el área, actualmente estamos bajo una orden de refugio en el lugar. Se les pide a los fans afuera del lugar y en los estacionamientos que regresen a sus autos“, dijo el estadio en un comunicado publicado en X.

