(CNN) – Una falla técnica hizo que durante varias horas los clientes de uno de los bancos más grandes de Irlanda pudieran retirar fondos que no tenían.

La falla, ocurrida este martes y resuelta en la aplicación y el sitio web del Bank of Ireland (BOI), significaba que las personas podían transferir hasta € 1.000 (US$ 1.090) a una cuenta digital y luego retirar esa suma de un cajero automático, incluso si no había fondos suficientes en sus cuentas, informó The Irish Times.

El BOI pidió disculpas por el incidente, en el que se formaron colas mientras la gente se apresuraba a explotar la falla, y que también significó que algunos clientes no pudieran acceder a sus cuentas.

Pero el banco también advirtió que los fondos transferidos y retirados, incluso “sobre los límites normales (…) serán debitados de su cuenta”.

“Nos disculpamos sinceramente por los inconvenientes que causó esta interrupción; sabemos que estuvo muy por debajo de los estándares que nuestros clientes esperan de nosotros”, dijo el banco en las redes sociales este miércoles, y agregó que los servicios ahora se habían reanudado con normalidad.

We would like to remind customers if transferring/withdrawing funds-including over normal limits-this money will be debited from their account.We are conscious customers may not be able to check balances,but should not withdraw/transfer if they are likely to become overdrawn

— Bank of Ireland (@talktoBOI) August 15, 2023