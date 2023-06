(CNN) – Casi 5.000 ballenas jorobadas han sido avistadas en aguas australianas durante un censo de migración anual récord. Dicho evento dejó como registro a un cetáceo curioso siguiendo a un kayakista cerca de la famosa playa Bondi de Sydney.

Cada año, expertos y miembros del público se dirigen a la costa de Nueva Gales del Sur para realizar un conteo anual. El censo de este domingo resultó en 4.792 ballenas, la cifra más alta jamás registrada, lo que se suma a un raro avistamiento de “megápodos” en 2021 que cautivó anteriormente a los observadores de ballenas.

Muchas de las ballenas fueron vistas a pocos metros de la costa, según Steve Trikoulis, vicepresidente de la Organización para el Rescate y la Investigación de Cetáceos (ORRCA).

“Estaban viajando a Queensland y Hervey Bay para hacer bebés”, le dijo a CNN. “Fue emocionante para la gente (en la costa) verlas… saltando”.

Mejor clima y agua más limpia fueron solo algunos de los factores que contribuyeron al aumento en el número de ballenas este año, agregó.

“Los números son saludables y definitivamente han aumentado”, dijo Trikoulis. “Nunca habíamos visto tantas de ellas tan temprano en la temporada y creemos firmemente que se debe al mejor clima. También los hemos visto nadar más cerca de la costa”.

Se sabe que las ballenas jorobadas nadan grandes distancias cada año y tienen una de las migraciones más largas de cualquier mamífero.

Su viaje anual de ida y vuelta entre junio y principios de septiembre cubre hasta 10.000 kilómetros.

Comenzando en la Antártida, nadan en grandes grupos hasta Australia, llegando al estado nororiental de Queensland. El área es uno de los lugares más populares del país para la observación de ballenas.

Las ballenas jorobadas pasan los veranos alimentándose en aguas subtropicales, donde también se aparean y dan a luz, según el Departamento de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de Australia.

Un raro “megápodo” de más de 100 ballenas fue visto en septiembre de 2021 en aguas frente a la ciudad de Bermagui, a unos 380 kilómetros de Sydney.

Un kayakista tuvo una vista particularmente cercana en un encuentro que fue capturado por un dron.

En las impresionantes imágenes, una ballena jorobada enorme sigue a un kayak blanco en las aguas turquesas de la playa de Bondi.

“Las ballenas siempre son un espectáculo cuando navegan por la costa durante la temporada de migración”, dijo Jason Iggleden, el piloto del dron.

Iggleden a menudo filma otras criaturas marinas, como tiburones y focas, en las costas de Australia y carga imágenes en su aplicación Drone Shark, que brinda imágenes en tiempo real de las playas e información vital para los surfistas.

“Hay un mundo maravilloso en el azul profundo y he tenido la capacidad de compartirlo con el público”, le dijo a CNN. “Las interacciones entre los seres humanos y la vida marina siempre son tan fascinantes y es un recordatorio para todos nosotros de apreciar, respetar y coexistir con nuestros océanos”.

