(EFE) – La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio este martes un discurso de despedida ante el Consejo de Derechos Humanos en el que destacó el “privilegio” que ha sido ostentar el cargo durante cuatro años y pidió al mundo mayores esfuerzos para mantener el sistema multipolar.

“Debemos hacer todo lo posible por evitar una gran fractura y mantener el sistema universal, continuar un mundo multipolar con fuertes instituciones multilaterales y un respeto global a la ley internacional”, destacó la ex presidenta chilena, cuyo mandato finaliza oficialmente mañana miércoles.

Bachelet subrayó que su mandato ha estado marcado por crisis como la derivada de la pandemia de COVID-19, por los desafíos del cambio climático, y más recientemente, por “la incertidumbre económica, con aumento de precios de los alimentos y combustibles, que se ha exacerbado con la crisis en Ucrania“.

El conflicto ucraniano “ha incrementado la polarización y las tensiones“, lamentó la alta comisionada saliente, quien también recordó el aumento en los últimos años de movimientos de protesta en todo el mundo que “demandaron el fin del racismo estructural, la corrupción y el abuso del poder”.

En ese contexto, la defensa de los derechos humanos “no es una tarea sencilla, pero es la única que nos llevará a un futuro en el que paz, desarrollo, igualdad y justicia venzan a la guerra, la desigualdad y la discriminación”, proclamó.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que celebró hoy una reunión de preparación para su 51ª sesión de septiembre y octubre, consagró buena parte de esta a homenajear a la alta comisionada por su trabajo, que según muchas delegaciones nacionales ha estado marcado por muy difíciles circunstancias.

“Hubiéramos querido que mantuviera otro mandato en su posición, la vamos a extrañar, pero como consuelo nos queda la certeza de saber que seguirá haciendo historia, esté donde esté”, afirmó el embajador argentino Federico Villegas, presidente de turno del Consejo para el año 2022.

“En cualquier espacio que le toque ocupar seguirá velando por los derechos humanos, proyectando su ejemplo e inspirando la lucha de todos los que buscan un mundo mejor”, aseguró el diplomático suramericano.

Bachelet deja su cargo sin un sucesor designado todavía -la alta comisionada afirmó la semana pasada que numerosas personalidades han presentado su candidatura-, por lo que en principio sus funciones pasarán temporalmente a la jordana Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta.

La ex jefa de Estado anunció en junio que no aspiraría a un segundo mandato, pocas semanas después de realizar un viaje a China, que fue muy criticado por organizaciones de derechos humanos, ya que Bachelet, según ellas, no lo aprovechó para denunciar con contundencia las violaciones de las libertades fundamentales en ese país.