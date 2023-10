(EFE) – Un convoy de ayuda humanitaria compuesto por al menos 12 camiones entró hoy por el paso egipcio de Rafah en dirección a la Franja de Gaza, cargado de suministros de emergencia médica y medicamentos, pero sin combustible, confirmaron a EFE testigos sobre el terreno.

Según indicaron, esos camiones llevaban bajo inspección israelí 48 horas.

La televisión estatal egipcia Al Qahera News también dijo que el convoy se encuentra ya en la parte palestina del cruce fronterizo.

Se trata del quinto convoy que ingresa desde el pasado sábado 21 de octubre, cuando Israel permitió la entrada de la ayuda humanitaria a través de Egipto para los habitantes de la Franja de Gaza, y con los camiones de hoy ya son 74 los que han entrado en los últimos cinco días: 20 tanto el sábado como el domingo; 14 el lunes y otros 8 el martes.

Organismos internacionales como la ONU o la Unión Europea, ONG y los gobiernos de numerosos países han solicitado un incremento del acceso de la ayuda humanitaria para Gaza, zona que ha estado bombardeo incesante e indiscriminado de Israel y al borde del colapso humanitario.

Particularmente, se reclama el ingreso de combustible para los generadores eléctricos, necesarios para mantener hospitales, plantas potabilizadoras de agua y otras infraestructuras civiles básicas. Sin embargo, Israel se niega a permitir este acceso.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por su sigla en inglés) alertó anoche, a través de su cuenta de X, que “las operaciones humanitarias en Gaza pueden verse obligadas a detenerse esta noche si no se entrega combustible en la Franja“.

🔺One @UNRWA school in Rafah, sheltering 4,600 people, sustained severe collateral damage from close proximity strike

🔺If fuel does not enter📍#Gaza, @UNRWA will be forced to significantly reduce and in some cases bring humanitarian operations to a halthttps://t.co/SKLHjw7PfH pic.twitter.com/10LIjXZhb4

— UNRWA (@UNRWA) October 25, 2023